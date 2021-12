Occhiuto: vaccinarsi per evitare "arancione", ora riapertura ospedali e più assunzioni

26 dic 21 "Dico ai calabresi di vaccinarsi. È importante per tutti, nel Paese e soprattutto in Calabria, dove c'è una rete ospedaliera più fragile che non potrebbe reggere la pressione relativa all'aumento dei ricoveri, nell'area medica e di terapia intensiva". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, parlando con i giornalisti a Cosenza. "Sto riunendo l'Unità di crisi - ha aggiunto Occhiuto - una volta ogni due giorni. L'ultima riunione è stata il 24 dicembre e domani ci vedremo nuovamente. Stiamo lavorando per aumentare i posti letto dedicati al Covid. La zona arancione l'abbiamo finora in qualche modo scongiurata anche grazie all'aumento delle vaccinazioni. Il generale Figliuolo ci ha dato dei target e, nonostante le difficoltà della nostra sanità, li abbiamo addirittura superati, vaccinando tantissimi calabresi. Penso che, se continuiamo così, avremo ancora più possibilità di evitare la zona arancione. Intanto dobbiamo trovare più posti in area medica e in terapia intensiva".

Serve riaprire alcuni ospedali e più assunzioni

"Sto riorganizzando l'intero sistema sanitario per dare delle risposte ai calabresi rispetto al loro diritto alla cura e migliorare il settore. Stiamo tentando di riaprire alcuni ospedali e di dotare tutti i comprensori della nostra regione di presidi di assistenza territoriale". Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a Cosenza a margine della visita che ha effettuato nel Centro vaccinale allestito nel Palazzetto delle Associazioni. "Si tratta di un compito molto complesso e difficile - ha aggiunto Occhiuto - perché tutto questo lo dobbiamo fare mentre fronteggiamo questa nuova ondata della pandemia. Ma sono convinto che ci riusciremo e che già tra qualche settimana renderemo visibili i risultati di questo duro lavoro, che si sta facendo anche grazie a Iole Fantozzi, il nuovo capo del Dipartimento regionale alla Salute, al colonnello Bortoletti ed a tutti questi straordinari operatori della sanità calabrese". "Non è vero - ha detto ancora il Governatore - che nulla funziona in questo settore. Ci sono tanti bravi medici e infermieri, ma il personale sanitario non é ancora sufficiente. Bisogna quindi procedere ad un nuovo piano di assunzioni per avere una dotazione di personale che ci consenta di aprire gli ospedali, le case della salute e le case di comunità e di dare ai calabresi il diritto di curarsi".