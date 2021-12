Condividi su Facebook Tweet Loizzo: disagi per chiusura guardia medica Campana Loizzo: disagi per chiusura guardia medica Campana 26 dic 21 "La guardia medica di Campana è stata chiusa dal 21 al 29 dicembre, con gravi disagi per la popolazione". Lo afferma, in una nota, Simona Loizzo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. "Non si conoscono i motivi della chiusura - aggiunge Loizzo - dovuti probabilmente a carenza di personale. Campana è lontana dagli spoke provinciali e il servizio di continuità assistenziale diventa indispensabile". "Chiediamo all'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza - dice ancora la consigliera regionale - di risolvere il problema con immediatezza e di fare una mappatura del fabbisogno delle postazioni provinciali per evitare che si ripetano fatti del genere". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"