Occhiuto: fatta terza dose con Moderna, eterologa aumenta efficacia

23 dic 21 “Ho fatto la terza dose del vaccino, il cosiddetto booster. Le prime due volte avevo fatto Pfizer, questa volta ho scelto Moderna. I medici e gli scienziati ci dicono che fare la vaccinazione eterologa aumenta l’efficacia del siero, e dunque la sua copertura nei confronti del virus. Continuiamo a vaccinarci, continuiamo a convincere quelli che ancora non lo hanno fatto. Il vaccino e la scienza sono le uniche armi che abbiamo a disposizione per combattere il Covid. E Moderna - come Pfizer - è un ottimo vaccino. Parola di presidente di Regione”. Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.