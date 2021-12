Consiglio regionale approva a maggioranza programma Occhiuto

14 dic 21 Il Consiglio regionale, dopo l'intervento di replica al dibattito del presidente della Giunta Roberto Occhiuto, ha approvato, con chiamata per appello nominale, a maggioranza il programma di Governo della Giunta regionale. Trenta i consiglieri presenti e votanti. A favore si sono espressi in 21, in pratica l'intera maggioranza di centrodestra, 9 quelli contrari, dell'opposizione. L'Aula sta adesso affrontando l'esame del "Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2022-2024 (art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)" che è stato illustrato all'Assemblea dalla vice presidente, nonché assessore al Bilancio, Giusy Princi.