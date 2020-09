Condividi su Facebook Tweet Speranza: In nuovo DPCM discoteche e stadi restano chiusi Speranza: In nuovo DPCM discoteche e stadi restano chiusi 07 set 20 "Il Governo nazionale non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma noi siamo intervenuti per richiuderle. E il Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che erano già in vigore: sono e restano chiusi quindi sia le discoteche che gli stadi". Lo ha detto il ministro della Sanità, Roberto Speranza oggi a Pisa a margine di un'iniziativa elettorale a sostegno dei candidati alle prossime elezioni regionali della lista Toscana civica ecologista che fa parte della coalizione di centrosinistra. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"