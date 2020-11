Condividi su Facebook Tweet Questione precari ex legge 12 finisce in Consiglio regionale Questione precari ex legge 12 finisce in Consiglio regionale 30 nov 20 "La Giunta regionale, nel corso della seduta di oggi, ha approfondito la questione relativa al processo di stabilizzazione dei 209 precari della legge 12. Nelle more degli approfondimenti tecnici, gia' richiesti agli uffici preposti, che dovranno esprimersi sulla ordinarieta' o straordinarieta' degli interventi, l'esecutivo, all'unanimita', ha deciso di sottoporre la questione al Consiglio regionale della Calabria, per un pronunciamento in merito". Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa dell'esecutivo. "L'assemblea, nel corso della prima seduta utile - si aggiunge nella nota - sara' chiamata a discutere ed eventualmente definire l'iter completo per garantire il percorso occupazionale dei lavoratori e ad approvare provvedimenti normativi che possano risolvere in modo legittimo e definitivo l'intera questione". "In meno di un anno di mandato - sottolineano i membri dell'esecutivo regionale - questa Giunta ha affrontato in modo deciso il problema del precariato, dando risposte ai bacini delle leggi 15, 28 e a quello dei tirocinanti. Abbiamo dimostrato di essere vicini a tutti i lavoratori e il nostro impegno sara' massimo anche nei riguardi dei 209 della legge 12". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"