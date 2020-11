Condividi su Facebook Tweet Venerdì Consiglio regionale per surroga Tallini Venerdì Consiglio regionale per surroga Tallini 24 nov 20 Il Consiglio regionale della Calabria si riunirà venerdì prossimo per la presa d'atto delle dimissioni del presidente dell'Assemblea Domenico Tallini, posto ai domiciliari il 19 novembre scorso con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso mafioso per i suoi presunti rapporti con la cosca Grande Aracri della 'ndrangheta nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Catanzaro. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo, coordinata dal vicepresidente del Consiglio regionale Luca Morrone. All'ordine del giorno, oltre la presa d'atto delle dimissioni, la surroga con il primo candidato dei non eletti nel collegio Centro nella lista Forza Italia e l'elezione del Presidente del Consiglio. All'esame dell'Aula anche l'assestamento di bilancio (che rientra fra le pratiche urgenti ed indifferibili) e l'approvazione dei rendiconti di una serie di enti sub-regionali. "Preso atto della celerità con cui è pervenuto il provvedimento di sospensione da parte del Governo - ha detto Morrone in apertura dei lavori - manifesto piena solidarietà al presidente Tallini che, sono certo, saprà far valere le proprie ragioni e riuscirà a dimostrare la sua estraneità rispetto ai fatti contestati. Abbiamo assoluta fiducia nella magistratura che, senza dubbio, farà il suo lavoro con serenità e senza pregiudizio. Questa legislatura - ha concluso Morrone - è stata segnata da eventi straordinari e drammatici, dalla pandemia, alla morte della Presidente Santelli fino alle ultime vicende, eventi che impongono a tutti noi, anche in questa ultima fase, il massimo impegno nel segno della sinergia e della collaborazione bipartisan". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"