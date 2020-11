Regione precisa: Asili 0-3 anni restano aperti

15 nov 20 "L'ordinanza di sospensione delle attività delle scuole calabresi (n. 87 del 14 novembre) non si applica ai servizi educativi rivolti ai bambini da 0 a 3 anni". Lo chiarisce una nota firmata dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, e dal delegato del soggetto attuatore per l'emergenza covid, Antonio Belcastro. "Si precisa - spiegano - che l'ordinanza n. 87 del 14 novembre 2020 non si applica ai servizi educativi 0-3 anni che, pertanto, possono regolarmente svolgersi nel rispetto delle misure fissate nell'ordinanza n. 63 del 21 agosto 2020 come integrate dall'ordinanza n. 65 dell' 8 settembre. Si precisa, inoltre, che il riferimento all'ordinanza n. 80/2020 deve intendersi "ordinanza n.80 del 25 ottobre 2020".