Minoli confermato alla guida di Calabria Film Commission

10 nov 20 Giovanni Minoli confermato in carica come commissario della Calabria Film Commission. Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, riferisce un comunicato, "ha preso atto delle dimissioni del commissario della Calabria film commission, Giovanni Minoli, e le ha respinte. L'incarico del commissario - è detto ancora nel comunicato - è stato dunque riconfermato. Spirlì, a breve, incontrerà Minoli per ribadire il progetto di rilancio della fondazione ideato dalla compianta presidente della Regione, Jole Santelli".