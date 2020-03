Condividi su Facebook Tweet Santelli: serve aiuto esercito; macchinari tra 45 giorni, come si fa? Santelli: serve aiuto esercito; macchinari tra 45 giorni, come si fa? 15 mar 20 "Proprio questa mattina ho parlato con il ministro Francesco Boccia e con il ministro della Salute Roberto Speranza: questa è la prima emergenza che stiamo affrontando senza che ci sia un controllo diretto o un coordinamento da parte delle prefetture, cosa che comporterebbe la possibilità di utilizzare le forze dell'ordine e l'esercito". Lo ha detto Jole Santelli, governatore della Calabria a "Mezz'ora in più" su Rai3. Santelli ha precisato che con i governatori delle altre regioni si stanno sentendo tutti i giorni in una sorta di conferenza permanente Stato-Regioni. "Abbiamo spesso chiesto misure nazionali - ha detto Santelli - perché se così fosse ci sarebbe anche la possibilità di usare forze dell'ordine e esercito. Io credo che vada coinvolto più pienamente il Viminale e anche l'esercito non solo per i controlli su coloro che arrivano da fuori regione ma anche per quanto riguarda la spedizione e la consegna del materiale, per tutta una serie di incombenze che oggi, non so come facciano gli altri ma non è così semplice risolvere". Al momento, ha precisato, l''emergenza è ordinaria. Ma il problema, precisa Santelli, è se l'emergenza diventa straordinaria anche al Sud. "Stiamo tutti lavorando per riconvertire gli ospedali, stiamo spostando reparti, però abbiamo bisogno dei macchinari, sia di dispositivi di protezione che mezzi per i reparti. Io ho ricevuto una mail che credo abbiano ricevuto anche i miei colleghi e mi dicono che i macchinari arriveranno qui tra 45 giorni. Ho 100 posti di Terapia intensiva che faccio? Che fanno i sanitari? Mi auguro che il dottore Arcuri possa abbattere i tempi al più presto" © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"