Cgil Calabria, Presidente Santelli esautora commissari sanità

15 mar 20 "Il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emanato una ordinanza, la n.7 del 14 marzo 2020 con la quale, al punto 8, avoca a se ogni decisione sull'emergenza COVID-9, di fatto, esautorando il Commissario ad acta Cotticelli, di cui non abbiamo traccia, e i Commissari delle Asp, che in questi giorni si stanno prodigando per individuare soluzioni, medici, infermieri e posti letto. Un atto di grave responsabilità che pone il Presidente Santelli come unico responsabile dell'emergenza, senza tentare di costituire una cabina di regia per il governo di questa fase delicatissima". E' quanto scrive in un post su Facebook il segretario generale regionale della CGIL Calabria, Angelo Sposato. "Ci preoccupano - continua Angelo Sposato - le dichiarazioni del Presidente Santelli di questi giorni, nelle varie apparizioni televisive Nazionali, nel ribadire che la nostra regione non sia pronta ad affrontare l'emergenza COVID-9, ne quanto potrebbe essere il contenimento del virus. A tale proposito, per come già proposto, si valuti la possibilità dell'utilizzo del padiglione del Policlinico universitario a Germaneto che ha a disposizione 30 posti per 5 piani per un totale di 150 posti letto, come hub per fronteggiare eventuali emergenze COVID-9". "In Calabria - conclude il segretario generale della Cgil - siamo senza una guida dell'emergenza, nonostante sia passato un mese, navighiamo a vista. Intervenga il Governo centrale per ripristinare un minimo di coordinamento che garantisca la Calabria".