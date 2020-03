Il Direttore Sanitario di Cetraro, Cesareo, racconta: bloccato focolaio sul nascere

01 mar 20 Il direttore sanitario dell'ospedale di Cetraro, dott. Vincenzo Cesareo, racconta la verità storica di quanto accaduto recentemente nel suo ospedale dove, purtroppo, è stato registrato il primo caso di coronavirus in Calabria. Una verità che il medico ha scritto in replica ad un articolo apparso oggi sulla stampa locale. In un momento assai delicato del servizo sanitario nazionale, e ancor più delicato per quello calabrese, a tutt'oggi commissariato, il rischio di assistere impotenti a un incremento di casi e quindi al diffondersi dell'epidemia coronavirus per mancanza di strutture, sanitari, parasanitari e, aggiungiamo noi, il buonsenso dei cittadini, di vedere le strutture collassare, diventa il vero male di tutto quanto sta accadendo. Esempi come quelli del dott. Cesareo sono all'ordine del giorno perchè chi fa il medico ha sposato una missione molto importante: quella di curare i malati al di là di ogni ragione, credo, professione e razza. Come lui tutti gli operatori sanitari oggi sono in prima linea senza orari e senza limiti d'impegno. Cosa meritoria ma che ha il limite umano. Oltre a pagare in prima persona, i medici e gli infermieri sono i più esposti, non possono reggere ad un impatto così importante di lavoro. Turni impossibili e strutture di accoglimento al limite della capienza, in alcune parti, anche oltre, fanno il resto. Ad oggi ci sta andando bene grazie a casi come questo affrontato da tutta la struttura di Cetraro e grazie alla pervicacia del DS nell'andare a fondo, nello smuovere istituzioni e colleghi, nel mettere in luce il pericolo imminente di un focolaio. Altre volte la troppa leggerezza, in diverse altre parti,sembra avere provocato danni. Che il suo racconto sia da aiuto e monito per tutti, non solo per gli operatori sanitari ma per quanti, irresponsabilemnte, pensano di essere più furbi degli altri e autonomamente si muovono in giro per il mondo senza le dovute precauzioni, pensando solo a loro stessi.

Questa la verità storica che il dott. Vincenzo Cesareo racconta in prima persona:

Lunedì 24 febbraio, venivo messo a corrente dal servizio di Emodialisi che il paziente A. F., cetrarese di 70 anni che vive al nord, aveva fatto richiesta di dializzare a Cetraro 20 giorni prima e per due settimane, era giunto a Cetraro domenica 23 febbraio ed aveva telefonato sostenendo che l'indomani si sarebbe presentato per l'esecuzione della dialisi. Mi si aggiungeva che detto paziente la terapia dialitica la faceva a Casalpusterlengo, uno dei centri dove è maggiormente presente il focolaio del coronavirus. Invitavo, pertanto, il centro di Emodialisi di Cetraro a contattare immediatamente il pz dicendogli di non muoversi per alcun motivo dalla propria abitazione e di non stare a contatto con altre persone fino a nostre disposizioni. Mi sono recato urgentemente a Cosenza presso il risk management dell'ASP di Cosenza dove ho partecipato ad una riunione già programmata proprio per il problema legato alla prevenzione dal virus. Ho esposto il caso alla riunione e, subito dopo, mi sono recato in Prefettura dove c'era una riunione del Comitato della Sicurezza alla quale partecipavano chiaramente il Prefetto, il questore, il comandante provinciale dei CC, la Protezione civile, la cosiddetta task force dell'ASP di Cosenza che ho cercato di contattare inutilmente per oltre 3 ore così come il famoso numero 1.500 messo a disposizione dal ministero della salute, il 118, il sindaco di Cosenza, il presidente della Provincia, i rappresentanti dei medici di famiglia e, non ultimo, il presidente dell'ordine dei medici di Cosenza. In quella riunione ho esposto il caso, sottolineandone la gravità di eventuale contagio visto che aveva viaggiato in autobus, invitandoli ad agire con immediatezza. Finalmente martedi giungevano alla Emodialisi di Cetraro i kit necessari per la protezione degli operatori sanitari. Fatto il primo prelievo ed inviato alla virologia di Cosenza, questa ci notificava che il kit con il quale si era provveduto a fare l'esame non era idoneo, per cui il 118 giovedì ne portava un altro e veniva re-inviato il tutto alla virologia. Martedi il paziente veniva dializzato in sicurezza sia per gli operatori sanitari che per gli altri pazienti, visto che si era preventivamente individuato un percorso alternativo ed una camera debitamente predisposta per la dialisi. Non potevamo non far dializzare il pz per non renderci colpevoli di omicidio volontario e non era certamente compito dell'ospedale di Cetraro rifiutare il paziente invitandolo a tornarsene nella sua residenza al nord. Semmai, erano i sanitari ed i familiari dello stesso paziente a non limitarsi a sconsigliarlo dallo scendere in Calabria, i quali avrebbero dovuto avvisare le autorità preposte per impedirne l'arrivo, visto che già in data 22 febbraio 2020 erano stati costituiti i cosiddetti cordoni per impedire fuga ed accesso nei comuni della cintura rossa del lodigiano. Solo grazie alle precauzioni prese, pur essendo asintomatico ma proveniente da una zona a rischio, il centro di Emodialisi non è diventato un focolaio. Per cui se non ci fosse stato addirittura un eccesso di zelo nel richiedere insistentemente l'esame, oggi verosimilmente avremmo dovuto mettere in quarantena locali ed operatori sanitari dell'Emodialisi.