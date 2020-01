Elezioni regionali: Dichiarazioni dei candidati e dibattito politico

18 gen 20 "Con la vostra presenza a Catanzaro oggi testimoniate di stare dalla parte giusta. Ci avete messo la faccia, con quella dignità e quella fierezza di cui noi calabresi siamo capaci". É il messaggio che Jole Santelli, deputata di Forza Italia e candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, ha inviato a quanti hanno manifestato in piazza a Catanzaro a sostegno del Procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri. "Siete idealmente - aggiunge - la migliore scorta, quella della società civile 'armata' della forza della legalità, che fa da scudo a un uomo delle istituzioni. Il procuratore Nicola Gratteri sa di non essere solo e tocca oggi con mano la potenza del suo 'esercito', quello invincibile che non tace e non piega la testa ma invece parla e cammina a testa alta. Sono anch'io idealmente accanto a voi, ma non lo sono fisicamente perché, com'è giusto che sia, questa manifestazione, come hanno specificato gli organizzatori, 'è priva di connotazioni ideologiche e politiche'. Se fossi stata un privato cittadino oggi avrei lottato per essere lì in prima fila e metterci la faccia, ma la mia condizione di candidata alla presidenza della Regione Calabria impone, accogliendo la sollecitazione degli organizzatori e per evitare qualsiasi rischio di strumentalizzazione, di osservare rispettosamente la manifestazione da lontano. Rivendico a maggior ragione, in questa occasione, un principio che la mia storia politica testimonia: il dottor Gratteri, come gli altri tanti magistrati che operano con grande serietà nel nostro territorio, non deve e non può essere tirato per la giacca dalle forze politiche, perché questo sarebbe il modo peggiore per sostenerlo. Rispettare chi opera nella trincea della legalità, per chi ha responsabilità politiche, significa in primo luogo non fargli mancare gli strumenti per la sua attività: uomini e mezzi, quelli che tante e troppe volte anche il dottor Gratteri ha chiesto invano. Sostenere l'azione di Gratteri vuol dire applicare in concreto la legalità, dare sostegno alle sue battaglie perché gli uffici giudiziari calabresi siano messi nelle condizioni di lavorare al meglio". "È l'antimafia dei fatti - conclude Jole Santelli - che porterò avanti con convinzione anche da presidente della Regione Calabria".

"Restiamo vicini al procuratore Nicola Gratteri, ma per affermare la legalità in Calabria non bastano le parole e gli annunci a costo zero". Lo afferma, in una nota, Francesco Aiello, candidato dell'alleanza civica del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Calabria. "Ora la legalità va di moda, in politica. Ma nel merito - prosegue Aiello - contano i fatti. Soltanto il Movimento 5 Stelle ha denunciato alle Procure calabresi atti e prassi irregolari dell'amministrazione pubblica, riguardo alla gestione della sanità, del ciclo dei rifiuti, degli uffici regionali e degli enti locali. Negli ultimi 6 anni i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle hanno presentato all'autorità giudiziaria circa 1000 esposti dettagliati su abusi, ingiustizie, sprechi di risorse pubbliche, assegnazione di incarichi illegittimi e affidamenti diretti". Non solo: "con le loro diffide a dirigenti pubblici, gli stessi parlamentari - rimarca Aiello - hanno fatto revocare numerosi atti illegittimi; dalle nomine di primari non autorizzate dai commissari del governo a convenzioni illecite per l'esercizio di attività sanitarie". "Per tali fatti - prosegue Aiello - noi possiamo parlare di legalità con limpida coerenza, avendo operato in concreto nell'interesse dei calabresi. Quando le parole non sono accompagnate dai fatti, si prende in giro l'elettorato e l'intera comunità. Mi stupisce l'innamoramento per Salvini da parte di amministratori pubblici che avevano denunciato, per esempio, le forzature sull'ospedale nuovo della Piana di Gioia Tauro, avvenute in deroga alle norme ordinarie a causa dell'emergenza sanitaria ordinata nel 2007". "Il 26 gennaio - conclude Aiello - noi calabresi saremo chiamati a un voto sulla coerenza. La legalità nell'amministrazione regionale è, come Gratteri ha ribadito più volte e come confermano le inchieste di tutte le Procure, il primo problema di cui in Calabria si deve occupare la politica. Centrodestra e centrosinistra non hanno curriculum a riguardo, poiché non hanno prodotto denunce, hanno sempre taciuto rispetto alle nostre e hanno addirittura negato i fatti che abbiamo rappresentato, infine accertati dalla magistratura".

"Le migliaia di cittadini comuni che, insieme a molti rappresentanti di istituzioni ed associazioni, oggi si sono ritrovate a Catanzaro, davanti la sede della Procura della Repubblica, nonchè le migliaia di adesioni trasmesse attraverso i social da chi non ha potuto raggiungere il capoluogo, confermano che la Calabria per bene c'è, apprezza l'importante, intelligente, incessante ed efficace attività che sta svolgendo la Dda diretta da Nicola Gratteri e non tollera più di essere etichettata come la Regione dell'omertà, della paura e dell'indifferenza". Lo afferma, in una nota, Carlo Tansi, candidato alla presidenza della Regione. "Il dott. Gratteri - aggiunge - non è solo. Tantissimi calabresi, la maggioranza, sono al suo fianco nella lotta alla malavita organizzata che, anche attraverso la connivenza con la casta politico-burocratica, ha bloccato per anni ogni possibilità di sviluppo socio-economico della regione più bella d'Italia. Nella mia vita professionale ho avuto modo di collaborare con diverse Procure in importanti indagini che riguardavano non solo dissesti e calamità naturali, per lo più provocate da una insensata ed illegale gestione del territorio, ma anche i continui furti del denaro pubblico da parte di funzionari della pubblica amministrazione. Nella mia recente esperienza alla dirigenza delle Protezione civile regionale ho denunciato, senza guardare in faccia nessuno, il malaffare, gli imbrogli e le spese assurde autorizzate da funzionari che mi avevano preceduto nell'incarico. Ho avuto perciò modo di comprendere che la 'ndrangheta dei rapimenti, del pizzo e dello spaccio si è ormai trasformata in quella dei colletti bianchi, molto più potente e pericolosa. Per questo ho sentito il dovere di impegnarmi, per la prima volta in vita mia, in politica, mettendoci la faccia, per occupare, come Gratteri ha chiesto, quelle postazioni istituzionali che la Dda, con azioni a tutto campo e senza sconti o riguardi per nessuno, sta liberando dai tentacoli della piovra 'ndranghetista. Insieme a calabresi per bene, di specchiate doti morali e riconosciuta competenza, ho deciso di candidarmi alla Presidenza della Regione Calabria. Il seguito di consensi sempre più palesi che la mia proposta di governo sta raccogliendo mi conferma che la scelta è stata giusta ed opportuna". "Per il rispetto dovuto all'Istituzione Giudiziaria - dice ancora Tansi - ho ritenuto inopportuno partecipare alla manifestazione di Catanzaro, per evitare che si potesse strumentalmente utilizzare contro la Dda e Gratteri. Una presenza che in questa fase della campagna avrebbe assunto il valore di un sostegno più elettorale che politico. Ho appreso invece che si è notata la presenza alla manifestazione di altri esponenti politici che non hanno disdegnato a candidare nelle loro liste indagati per fatti di mafia, malversatori di risorse pubbliche e condannati per fatti inerenti la loro pregressa attività politica, pienamente responsabili del fallimento della nostra regione. Sono perciò indignato e al contempo fiducioso perché sono certo che i calabresi lo sono come noi e che il 26 gennaio ci riserveranno una sorpresa che rimarrà nella storia".

"Basta commissariamenti, basta tagli illogici che penalizzano i territori più disagiati. Possiamo e dobbiamo rialzarci da soli, perché se si va avanti così saremo costretti ad andare fuori dalla Calabria anche per le cure più comuni". Lo ha detto Pippo Callipo, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, al ministro della Salute Roberto Speranza, che ha partecipato a Vibo Valentia ad un incontro a sostegno di Antonio Lo Schiavo, candidato al Consiglio regionale con la lista "Io resto in Calabria". "Nei miei giri in lungo e in largo sul territorio calabrese - ha aggiunto Callipo - sto constatando situazioni assurde. Ho visto macchinari molto costosi comprati e rimasti imballati per la mancanza di personale qualificato. Da questa situazione possiamo e dobbiamo venire fuori dando spazio alle nostre eccellenze. Perché in Calabria abbiamo grandi professionalità che potrebbero contribuire a far rinascere il sistema sanitario regionale". "Al ministro Speranza - é detto in un comunicato - Callipo ha poi ribadito quanto ha detto già a diversi esponenti del Governo venuti in Calabria negli ultimi tempi". "Queste visite - ha detto il candidato alla Presidenza - vanno benissimo e ci danno fiducia, ma vogliamo che il sostegno concreto del Governo nazionale ci venga garantito soprattutto dopo che avremo vinto le elezioni".

"È stato finalmente svelato il vero intento della Lega: fare 'affiancare' chi governerà la Regione Calabria dai presidenti delle Regioni del nord. Come se noi non avessimo la forza e l'intelligenza per governarci da soli e dovessimo per forza farci guidare, o meglio colonizzare, da chi, ovviamente, farebbe gli interessi delle aree forti del Paese e non certo del Sud". Lo ha detto, Pippo Callipo, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, nel corso di una manifestazione elettorale a Vibo Valentia.

"I calabresi hanno diritto che anche qui il diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione venga difeso come in ogni altra Regione d'Italia". Lo ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza, a margine di una manifestazione elettorale a Reggio Calabria di Liberi e uguali in vista delle regionali del 26 gennaio. "In questi primi mesi - ha aggiunto - ho provato a fare tutto quello che è possibile. Dobbiamo alzare il livello di qualità del Servizio Sanitario Nazionale in questa regione. Ci siamo impegnati per dare una risposta vera ai precari, che qui erano tantissimi; abbiamo spostato i termini della Legge Madia al 31 dicembre 2019, dando una risposta importante, che a livello nazionale parla a trentamila persone e qui a parecchie migliaia. Abbiamo abolito il super ticket, che era un problema vero. Un calabrese oggi paga 10 euro in più per una visita specialistica, rispetto ad un emiliano-romagnolo o un veneto. Io penso che questo sia grave. E abbiamo nominato, finalmente, i nuovi vertici della aziende sanitarie, i nuovi Commissari che sono persone di qualità che potranno dare una risposta. Nessuno ha la bacchetta magica e nessuno pensa di fare i miracoli, ma con molta sobrietà e serietà dobbiamo dobbiamo dare una risposta, perché la qualità della sanità in questa Regione sia all'altezza delle aspettative dei cittadini". "Sul commissariamento - ha poi detto Speranza - abbiamo fatto un'intesa che è stata approvata nella Conferenza Stato-Regioni, nel Patto per la salute. Io ho in testa un altro modello di commissariamento. Credo che debba essere un'arma estrema e finora non ha sempre funzionato. Dobbiamo costruire un altro modello di Commissariamento".

"Per me la Calabria è una regione decisiva. Sono anch'io un uomo del Sud. Credo che la Calabria sia essenziale, anche per la sua collocazione geografica nel Mediterraneo. Dobbiamo investire sul Mezzogiorno, dobbiamo investire sulle aree interne, ridurre le diseguaglianze. Ecco, io credo che questa sia la nostra grande sfida. A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza oggi a Reggio Calabria per partecipare ad una manifestazione di Liberi e uguali in vista delle regionali del 26 gennaio. "A me - ha aggiunto - non convince l'idea di un Paese in cui c'è chi corre a mille all'ora è chi è ancora costretto ad andare a 30 o a 50 all'ora. Io vorrei un paese più unito, più equo, in cui tutti abbiano più diritti e da parte mia lavorerò sicuramente in questa direzione".

"Il messaggio che lanciamo ai calabresi è che noi ci fidiamo di voi e di quello che sceglierete. Noi ci siamo con il nostro candidato presidente e per la prima volta insieme ad una lista civica". Lo ha detto il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio nel corso di un'iniziativa elettorale a Lamezia Terme. "Sarà importantissimo - ha aggiunto - vedere il consenso della Calabria e, comunque andrà, per la prima volta nella storia italiana saremo nel Consiglio regionale della Calabria, l'unica Regione in cui non ci siamo".

"Un grande abbraccio all'Arma dei carabinieri, a tutti gli inquirenti e al dott. Gratteri per gli arresti delle ultime settimane che ci permettono di ricordare che lo Stato può sconfiggere la mafia e la 'ndrangheta, ma dobbiamo sostenere le forze dell'ordine e liberarci della politica corrotta". A dirlo a Lamezia Terme il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Il Consiglio dei Ministri n 23 del 17 gennaio ha deciso di 'non impugnare la legge regionale della Calabria n 45 del 25/11/2019 recante modifica all'articolo 6 della legge regionale n.41 del 2016'. In sostanza: la legge regionale (da me proposta) con cui è stata attribuita la titolarità di Ente Gestore della Riserva Naturale Valli Cupe all'associazione Legambiente è costituzionale". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Domenico Tallini. "I tanti soloni ipocriti - prosegue - azzeccagarbugli velleitari, consiglieri regionali abituati a sposare anche le cause perse per speculare facile consenso e sindaci abili nel propalare bugie che per mesi hanno ripetuto come un mantra che la legge approvata dal Consiglio regionale era da fermare perché violava alcuni principi della Carta costituzionale, ne prendano atto. Il sindaco di Sersale, poi, visto il clamoroso insuccesso e il danno d'immagine provocato alla Riserva, se avesse ancora un poco di onestà intellettuale, dovrebbe soltanto dimettersi. Il rumore sollevato dinanzi ad una legge che, prendendo atto delle ingerenze vessatorie ai danni del direttore della Riserva da parte dell'Amministrazione comunale e dei tentativi di trasformare una Riserva Regionale in un modesto Ente sub-comunale, oggi, dinanzi alla decisione del Consiglio dei Ministri, appare per quello che effettivamente era: una miserabile strumentalizzazione per continuare a mettere le mani sulla Riserva e utilizzarla per fini clientelari. La Riserva Valli Cupe è stata istituita con una mia proposta di legge nel 2016 ed era diventata, grazie all'impegno di una professionalità universalmente stimata come il botanico Carmine Lupia, un modello di sviluppo virtuoso in grado di promuovere sviluppo sia per Sersale che per tutta quell'area della Presila catanzarese, al punto che l'Università Cattolica di Milano l'aveva definita 'un Monastero naturale per il XXI secolo'. Una distorta e nefasta interpretazione delle funzioni proprie dell'Ente Gestore l'hanno purtroppo da un anno a questa parte immiserita, contravvenendo a tutti gli obiettivi previsti nella legge istitutiva. Adesso toccherà a Legambiente, assieme al Dipartimento Ambiente della Regione, che sono sicuro si attiverà per agevolare la ripresa della Riserva, e a tutti i Comuni dell'area, occuparsi della ripartenza di questa 'perla' naturalistica che ha rappresentato una delle innovazioni legislative più importanti nel settore naturalistico della X legislatura". "Si evince da tutto ciò, infine - conclude Tallini - che la legge regionale non ha sottratto nulla, secondo la falsa narrazione pubblicizzata 'porta a porta' dai tanti perdigiorno dell'Amministrazione comunale, alla laboriosa comunità di Sersale, perché non solo la sede della Riserva rimarrà sempre al suo posto, ma in più Sersale si avvarrà della presenza di un'associazione prestigiosa come Legambiente".