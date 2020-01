Regionali: Dichiarazioni dei candidati e il dibattito politico

Regionali: Dichiarazioni dei candidati e il dibattito politico

05 gen 20 "La Calabria è una terra di cenerentole. Lavoreremo per rivalutarle, rivitalizzarle per farne quella bella ragazza che era Cenerentola prima della mezzanotte. La Sibaritide è una Cenerentola, ma purtroppo in Calabria di cenerentole ne abbiamo tante anche se nella favola era una sola. Quindi tutte queste cenerentole bisogna rivalutarle, rivitalizzarle, attenzionarle e creare quella bella ragazza che era Cenerentola prima della mezzanotte". E' quanto ha dichiarato Pippo Callipo, candidato presidente per il centro sinistra alla Regione Calabria nelle prossime elezioni regionali del 26 gennaio, nel corso di un suo tour esplorativo in alcune importanti realtà della Sibaritide. "La Sibaritide - ha precisato Pippo Callipo - deve essere un polo d'attrazione per quanti verranno in Calabria e per quanti cercheremo d'attrarne. Alcuni turisti, come è risaputo, - ha spiegato il candidato a presidente per il centro sinistra - vengono spontaneamente mentre ad altri bisogna dare degli spunti. Noi in Calabria abbiamo tanti spunti che sono nascosti. Io mi reputo fortunato, perché se andrò a governare la Calabria questi spunti li tireremo tutti fuori".

"Ho visitato l'azienda storica della liquirizia Amarelli, che è un'eccellenza. Io credo che in Calabria di eccellenze ne abbiano tante". Lo afferma Pippo Callipo, candidato presidente per il centro sinistra alla Regione Calabria nelle prossime elezioni regionali del 26 gennaio, nel corso di un suo tour esplorativo effettuato nella giornata di oggi in alcune importanti realtà della Sibaritide. "Soprattutto qui, nella Sibaritide, vi sono tante eccellenze come, per esempio, quelle aziende meravigliose che lavorano, trasformano e commercializzano gli agrumi, in special modo le clementine. Aziende maturate naturalmente, genuine, meravigliose che, però, non riescono ad affermarsi sui mercati, scoraggiando i produttori. Aiuteremo un po' tutti. Il mio punto di forza - conclude Callipo - è che so ascoltare. Io ascolterò e poi, insieme, faremo dei progetti per rivalutare tutte le eccellenze".

"Ma alla signora Mariastella Gelmini, nel suo breve passaggio in Calabria, nessuno ha raccontato cosa ha imbarcato il centrodestra nelle sue liste? Lo sa che con Jole Santelli si sono candidati diversi esponenti del centrosinistra che sono stati fino a ieri al fianco del governatore uscente e ora hanno fatto il salto della quaglia per inseguire una poltrona?". Così il candidato alla presidenza della Regione Pippo Callipo risponde alla capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Lo sa, la signora Gelmini, che i maggiori azionisti del centrodestra hanno malgovernato la Calabria per decenni e dopo le elezioni passeranno all'incasso? - prosegue l'imprenditore sostenuto dal Pd - Possibile che nessuno le abbia fatto un profilo di chi stava al suo fianco e di chi aveva seduto di fronte mentre cercava di presentare il centrodestra come una squadra di verginelli della politica?". Gelmini ha definito ieri Callipo "il candidato di Nicola Zingaretti". "Io ho carta bianca e già nella formazione delle liste ho dimostrato che quello che dico lo faccio. Gelmini può stare tranquilla: la giunta la sceglierò io e non dovrò certo dare riconoscenza a politici di vecchia data e signori delle preferenze - afferma -. Il problema semmai ce l'hanno loro che sono dovuti scendere a compromessi con chi, anche da sinistra, ha contribuito al disastro della Calabria. Nel centrodestra pensano che i calabresi credano ancora alle favole e che Silvio Berlusconi, ormai ridotto a gregario della Lega, dopo aver governato per anni ora possa risolvere i mali della Calabria dissertando di bergamotto e altri stereotipi nei salotti lontani anni luce dai territori". "Invito la signora Santelli a dimostrare il suo attaccamento alla Calabria: si dimetta subito da deputata e prenda l'impegno, comunque vadano le elezioni, di restare in Calabria", afferma Callipo.

"Il Parco archeologico di Sibari, anche se stamattina ne ho visitato solo una minima parte, è qualcosa di straordinario", è quanto ha dichiarato Pippo Callipo, candidato presidente per il centro sinistra alla Regione Calabria nelle prossime elezioni regionali del 26 gennaio, nel corso di un suo tour esplorativo effettuato nella giornata di oggi nella Sibaritide. "Durante la visita ho avuto modo di parlare con la direttrice dell'area archeologica sibarita, Adele Bonofiglio, che mi ha detto che l'area archeologica di Sibari ha ottenuto l'autonomia. L'autonomia da sola, però, - ha evidenziato Pippo Callipo - non basta. Per portare avanti un'area così vasta, ci vuole anche un'autonomia finanziaria che, però, al momento, ancora non è stata data. Io credo - ha concluso - che bisogna completare l'opera per rendere autonoma l'area archeologica di Sibari in modo che possa provvedere a tutta quella che è la manutenzione e la gestione dell'area archeologica senza dipendere da uffici superiori o, addirittura, dal ministero".

Ho deciso dì candidarmi con Jole Santelli Presidente per dare il mio contributo ad un progetto di rilancio per la Calabria. Una scelta consapevole non solo per la stima politica e personale che ripongo in Jole, ma anche per la voglia di sovvertire gli stereotipi che spesso relegano, ingiustamente, la Calabria in una condizione di marginalità”. Così l'assessore alle Attività economiche e produttive del Comune di Cosenza, Francesca Loredana Pastore, spiega la sua scelta di candidarsi alle regionali 2020. "In questa mia nuova sfida vorrei mettere l'impegno che ha caratterizzato gli anni del mio assessorato a Cosenza - continua la Pastore - dove nonostante la grave crisi economica che ha attraversato il Paese e quindi anche la Calabria, siamo riusciti a creare sviluppo come dimostrano i dati della Camera di Commercio che certificano l'apertura di tantissime nuove imprese nel periodo che va dal 2013 al 2018. Nello stesso periodo siamo riusciti a creare valore per la città di Cosenza tutta, storicizzando una serie di eventi come la Festa del Cioccolato, organizzata in stretta collaborazione con la Cna (che ha fatto registrare 200.000 presenze a edizione), i mercatini di Natale, il rilancio della Fiera di San Giuseppe. La nostra bussola è stata sempre quella della vicinanza al mondo delle piccole e medie imprese, vera ossatura economica del Paese, attraverso un corretto rapporto fra pubblico e privato. In quest'ottica ho fortemente voluto a Palazzo dei Bruzi lo sportello per le aziende, SI (sviluppo e innovazione) dove i miei uffici forniscono consulenza gratuita a 360 gradi a tutti coloro che vogliano intraprendere una nuova attività imprenditoriale: dalle pratiche burocratiche alla realizzazione del progetto architettonico. Molte di queste iniziative hanno portato introiti non solo al tessuto commerciale cittadino, ma anche alle casse del Comune. In alcuni casi abbiamo portato a valore spazi comuni dismessi da anni, facendone fulcri produttivi come l'ex Caffè Lettterario divenuto oggi il frequentatissimo mercato urbano della Coldiretti CampagnaAmica. Sempre questa filosofia ci ha spinto a sostenere alcune giovani e brillanti iniziative imprenditoriali che stravolgono il vecchio concetto di formazione professionale, partendo non dai fondi a disposizione, ma dalle reali richieste del mercato. Forse questa, per me che amo il contatto con la gente, è stata l’attività che mi ha emozionato di più: potermi confrontare con le nuove generazioni, farmi raccontare i loro sogni e accompagnarli nella realizzazione vedendo i progetti crescere passo dopo passo. Da genitore di due ragazze mi sono sentita un po’ anche mamma di queste idee manageriali che prendevano forma”. "Sono convinta - conclude la Pastore - che la Regione Calabria non abbia bisogno di bacchette magiche per invertire la tendenza negativa che la contraddistingue da troppo tempo. Basta soltanto avviare le riforme necessarie attese da anni in vari settori primari (acqua, rifiuti, trasporti, turismo) e gestire da buon padre di famiglia la cosa pubblica, con la semplicità necessaria e dando ascolto alle persone. Jole Santelli ha capacità ed esperienza giusta per cambiare questa regione. Noi che abbiamo avuto il piacere e l'onore di collaborare con lei per anni siamo pronti a fare la nostra parte mettendo in campo le nostre energie, le nostre competenze, il nostro amore per questa terra bellissima. Alla Calabria servono impegno, sviluppo e valore"

Laboratorio Riformista Calabrese parteciperà alla manifestazione organizzata a Cosenza per giorno 8 gennaio presso il Supercinema Modernissimo, in Corso Mazzini 48, che vedrà la partecipazione del candidato alla presidenza della Regione Calabria Pippo Callipo e del segretario del PD Nicola Zingaretti. In vista della manifestazione, Laboratorio Riformista lancia un appello al Presidente Callipo e al segretario Zingaretti perché la proposta programmatica della coalizione di centrosinistra affronti in maniera sistematica il risanamento del bilancio regionale, presupposto essenziale per la realizzazione di qualunque politica riformista. E l’appello non può che partire da Cosenza, ultimo esempio, dopo quello di Reggio, di città calabrese condotta al dissesto da quelle stesse forze politiche che oggi si candidano a governare la Calabria sotto la guida del vice sindaco della città Bruzia, protagonista indiscussa dell’amministrazione cittadina e dei suoi pessimi risultati. L’appello di Laboratorio riformista sarà affidato al candidato a presidente Pippo Callipo ed al commissario provinciale del PD cosentino, Marco Miccoli.

“A stagione sciistica già iniziata, è grave venire a conoscenza del ritardo nel ripristino e nella messa in funzione degli impianti di risalita delle località sciistiche silane che, se implementate, attrarrebbero nella zona tanti turisti e appassionati. Un’ennesima occasione di creare business grazie alle risorse naturalistiche di cui la Calabria é dotata, sprecata dalla giunta a guida PD” afferma Luigi De Rose, coordinatore dei giovani di Forza Italia e candidato nella lista di partito alle regionali del 26 gennaio. “È sconfortante dover raccogliere le denunce di commercianti, albergatori e ristoratori i quali, per via della scellerata gestione territoriale, priva di visione strategica e di programmazione turistica, si vedono impossibilitati a far fronte alle richieste dei visitatori stagionali a causa della mancata pulizia delle strade e dell'immobilità degli impianti. Nel programma elettorale della candidata alla Presidenza Jole Santelli, il quale raccoglie anche le proposte elaborate dal gruppo giovanile di Forza Italia - conclude De Rose - ampio spazio è dedicato al settore turistico così da poter sfruttare l’immenso potenziale naturalistico e le bellezze paesaggistiche calabresi in modo da implementare l'economia della nostra regione a costo zero”.

Giovedì 9 gennaio alle ore 18:00 - nei locali del Blue Palace a Taverna di Montalto, in via Manzoni 152 - è in programma la presentazione ufficiale della candidatura di Mauro D’Acri nelle file della lista “Jole Santelli Presidente”. L’incontro pubblico sarà l’occasione per spiegare senso, obiettivi e direzione della proposta politica di Mauro D’Acri in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del 26 gennaio prossimo.

Peppe Raffa scalda i motori in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale in Calabria. Alla presenza dei Parlamentari Cannizzaro, Siclari e della candidata alla carica di Presidente, Jole Santelli, Raffa ha tagliato il nastro della sua nuova segreteria politica sita in Piazza Sant’Agostino a Reggio Calabria. In un sala gremita di amici e sostenitori, l’ultimo Presidente della Provincia ha fatto il punto della situazione lanciando nuove sfide per la Calabria. “Siamo pronti a metterci nuovamente in gioco perché i Calabresi ce lo chiedono. Non possiamo far finta di nulla mentre la nostra terra è vittima di un governo distratto e lontano dalle esigenze di tutti. Non abbiamo mai smesso di fare politica, ci siamo solo concentrati ad ascoltare il territorio”. Gli stessi Cannizzaro e Siclari hanno voluto sottolineare il continuo impegno di Raffa, soffermandosi sull’ultima esperienza governativa: “ha girato il lungo e in largo tutti i 97 comuni, senza mai fermarsi. Nessuno meglio di lui può conoscere la provincia di Reggio Calabria, le difficoltà e le svariate risorse che la caratterizzano.” La candidata alla carica di Governatore, Jole Santelli, ha concentrato il suo intervento sul problema della sanità pubblica, rimarcando il suo impegno affinché si possa al più presto ridare dignità ai Calabresi. A concludere i lavori Giuseppe Raffa auspicando in un buon risultato elettorale ma soprattutto nella capacità degli amministratori di ascoltare i cittadini.

“In Calabria occorre creare sviluppo attraverso una seria programmazione. Oggi c’è un solo schieramento che può determinare un radicale cambiamento, quello di centrodestra”. E’ quanto ha sostenuto con determinazione Mario Magno nel corso dell’incontro di presentazione della sua candidatura al consiglio regionale della Calabria nella lista dell’Udc e per la circoscrizione Calabria Centro. “Con i tanti finanziamenti che sono arrivati in Calabria spesso non si è riusciti a gestire le risorse. Occorre invertire la rotta – ha detto Mario Magno - e dare un forte segnale di discontinuità con il recente passato. I fondi che arrivano in Calabria devono essere utilizzati nei settori chiave dello sviluppo: infrastrutture, università, agricoltura e olivicoltura, turismo. Per far questo bisogna, però, avere la capacità di selezionare e premiare i progetti di qualità senza distribuire finanziamenti a tappeto. Se si elargiscono risorse a tutti è come se non si dessero a nessuno”. E ha specificato: “Noi non dobbiamo costruire un’economia che vivacchia, ma che crea sviluppo per tutta la Regione. Basilicata e Puglia, nostre regioni confinanti, hanno saputo investire i fondi comunitari su progetti mirati, creando sviluppo economico e sociale nei rispettivi territori”. “Solo operando in questo modo – ha spiegato – è possibile mettere in campo una buona politica, fatta di qualità, competenze e seria programmazione e, così, aiutare e premiare i sindaci che, con tanti sacrifici, sono al servizio delle rispettive comunità”. “Ha perfettamente ragione Jole Santelli, nostra candidata alla presidenza, quando sostiene – ha osservato Magno - che il centrodestra non andrà a governare per il potere, ma per amministrare la Regione attraverso un lavoro di squadra. Solo così potremo cambiare le sorti della nostra terra”. “Chi governa – ha aggiunto - deve essere un politico perché dovrà rispondere ai cittadini che l’hanno votato”. Alla sanità Mario Magno ha riservato parte del suo intervento . “Nonostante i tagli alla spesa sanitaria, la riduzione dei servizi e del personale, il debito è aumentato. Nella sanità – ha evidenziato - esiste una speculazione che deve essere assolutamente arginata. Anche in questo settore è necessario un forte segnale di cambiamento”. “Per tali ragioni il 26 gennaio, votando la presidente Santelli, abbiamo – ha concluso - una concreta possibilità di cambiare il corso della storia nella nostra regione”. Sono intervenuti al dibattito, nella gremita sala del THotel Lamezia di Feroleto Antico, Marzia Sanzo, segretaria dei giovani dell’Udc Calabria, Elena Cefalà, vicepresidente del movimento “Legalità e Riscatto”, Angela Brigante, sindaco di Decollatura, Ruggero Pegna, consigliere comunale di Lamezia Terme, Alessandro Doria, sindaco di san Vito sullo Jonio, Salvatore De Biase, già presidente del consiglio comunale di Lamezia Terme e Francesco Talarico, segretario regionale dell’Udc.

“Ho chiesto un incontro urgente con il dirigente di distretto sanitario, Antonello Graziano, e con il Commissario regionale Cotticelli affinché sia immediatamente trovata una soluzione per la situazione insostenibile che interessa la Guardia medica sita nel Comune di Longobucco: con il dirigente Graziano ho avuto un colloquio telefonico che mi fa presagire un interessamento concreto e sostanziale”. È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “I cittadini longobucchesi non possono essere privati della continuità dell’assistenza: la distanza di 40 Km dall’ospedale più vicino, la posizione interna e montana, le strade disagiate, il costante ghiaccio invernale, sono tutti fattori che pongono in serio pericolo la possibilità degli interventi di prossimità e primo soccorso. Non ci sono ragioni che possano giustificare l’accorpamento, anche temporaneo, del servizio con altri Comuni e la conseguente drastica riduzione dell’orario di apertura. Qualsiasi esigenza burocratica deve passare in secondo piano rispetto alla vita dei cittadini. Continuerò a stare sulla questione ogni giorno, fino al riconoscimento effettivo del diritto alla salute attualmente decurtato”. ?

Emira Ciodaro, candidata nella lista Udc a sostegno della Santelli, ha aperto la campagna elettorale a Paola. Dinanzi ad piazza gremita l'ex presidente del consiglio comunale della Città di Paola ha fatto riferimento alle problematiche più cogenti del momento come sanità, ambiente, giovani e lavoro. Ha preso spunto delle recenti elaborazioni sui temi fatte dall'associazione Risveglio Ideale presieduta dall'onorevole Angela Napoli. Inoltre la candidata al Consiglio regionale ha trattato il tema delle pari opportunità, argomento a lei molto caro per aver fatto parte della Commissione Regionale di parità, ed ha posto all'attenzione dell'uditorio la grave situazione delle infrastrutture nella nostra Regione. Particolare attenzione è stata posta alla situazione dell'ospedale di Paola per la quale si è dichiarata pronta alle barricate per difenderne il ruolo nel comprensorio paolano.