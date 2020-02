Condividi su Facebook Tweet Coronavirus, Conte domani incontra Governatori: no iniziative autonome Regioni Coronavirus, Conte domani incontra Governatori: no iniziative autonome Regioni 24 feb 20 "Bisogna evitare che i governatori adottino fuori dalle aree di contagio iniziative autonome non giustificate". Lo dice il premier Giuseppe Conte arrivando nella sede della protezione civile. "Non è possibile che tutte le regioni vadano in ordine sparso perché le misure rischiano di risultare dannose", sottolinea. "Domani incontrerò tutti i Governatori", ha aggiunto poi "Ringrazio tutti i governatori perché c'è un grande spirito di collaborazione. Noi tutti insieme abbiamo delle responsabilità. Noi ce la faremo tutti insieme, perché siamo una grande nazione, abbiamo un grande cuore e una grande testa". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"