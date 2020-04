Santelli: Siamo in fase diversa, Governo indichi norme, data un pò di libertà a calabresi

30 apr 20 "Ora siamo in una fase diversa. C'è stata una prima fase in cui la preoccupazione per la salute era l'unico argomento, l'unico obiettivo. Adesso abbiamo un obiettivo importante che è sempre la salute ma abbiamo anche iniziato a conoscere il virus a conoscerne la pericolosità però dobbiamo imparare a convivere col virus e, su questo, tutti dobbiamo essere consapevoli che l'Italia non si presenta in modo uniforme. Credo che il Governo innanzitutto rifletterà su queste cose". Lo ha detto Jole Santelli a "La Vita in diretta". "Non parlo della Calabria - ha aggiunto Santelli - parlo dell'Abruzzo e della Basilicata perché non è uguale la situazione tra realtà dove ancora si registrano altissimi numeri di contagi e altre dove siamo a contagio zero. Quindi è difficile prendere delle misure che riguardano tutti. Io mi aspetto cosa? Mi aspetto che il Governo assuma la normativa cornice, cioè le precauzioni necessarie, quelle a cui tutti ci dobbiamo uniformare e poi che lasci il dettaglio delle singole scelte alle regioni".

Il gioco della politica

"C'è anche un gioco politico. Per esempio in occasione della seduta del Consiglio regionale dedicata al Bilancio è arrivata una mozione con un ordine del giorno del Pd che mi chiedeva di riaprire ristoranti e bar. A volte la politica... Noi cerchiamo di pensare agli interessi del territorio". Ha poi detto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, intervenendo a La Vita di diretta su Raiuno.

Restituita un pò di libertà ai calabresi

"La Calabria ha avuto sinora delle misure molto restrittive, anche più di quelle nazionali, a cui i calabresi hanno risposto con molta attenzione e guadagnandosi la fiducia delle istituzioni. Ora da qualche giorno io avevo iniziato a discutere di una ripartenza. Questa è la mia terza ordinanza in cui riapro e restituisco un po' di libertà ai cittadini che avevamo sottratto". Lo ha detto Jole Santelli a "La Vita in Diretta". "Ci siamo trovati dinanzi ad un Dpcm che da un lato mi angoscia moltissimo - ha aggiunto Santelli - perché apre al terzo rientro di massa in Calabria. Su questo ho fatto un'altra ordinanza perché quello che mi ha spaventato particolarmente è la confusione, il divieto di mobilità interregionale e poi la possibilità, indiscriminata, di ritornare nelle proprie residenze, nei propri domicili, nelle proprie abitazioni". "Adesso chi vuole rientrare in Calabria - ha detto ancora Santelli - deve iscriversi, dire con quale mezzo arriverà, dove andrà ad abitare. Poi, in relazione allo screening che viene fatto ci sarà l'eventualità del tampone e quarantena. Dobbiamo tenere conto che noi i contagi che abbiamo avuto li abbiamo avuti esclusivamente come zona di ritorno. E' ovvio che non è la stessa cosa che torni una persona da zone fortemente contagiate o che torni dall'Abruzzo dove c'è zero contagi. E quindi - ha detto ancora Santelli - due giorni prima dell'arrivo bisognerà indicare che si sta facendo rientro, con quale mezzo, le proprie condizioni di salute e si dovrà indicare dove si andrà ad abitare. A questo punto il Dipartimento di prevenzione assumerà le iniziative più adeguate. Per chi non dovesse osservare queste prescrizioni ci sarà una multa".

Sindaco Catanzaro ha chiesto 2 gg per organizzarsi

Il sindaco di Catanzaro "ha chiesto due giorni per organizzare la polizia municipale per i controlli": lo ha detto Jole Santelli a "La Vita in diretta" in riferimento ad un'affermazione del conduttore, il giornalista Alberto Matano, catanzarese d'origine, che aveva parlato dei sindaci critici con la decisione di aprire bar e ristoranti citando tra questi anche il primo cittadino di Catanzaro, che è la sua città. Sergio Abramo, in mattinata ha emanato un'ordinanza che conferma fino a domenica tre maggio tutte le disposizioni in merito al contenimento del contagio da Covid-19.