Caligiuri: no a trasferimento migranti da Sicilia a Calabria 27 apr 20 "Questo governo non finisce di stupire e di indignare. Dopo l'ennesima conferenza stampa che Conte utilizza platealmente per mera propaganda personale, scopriamo che il decreto firmato nella notte vale solo per gli italiani non invece per i migranti, che potranno essere trasferiti da una Regione all'altra nonostante l'esplicito divieto contenuto nel provvedimento. Siamo molto preoccupati dalla faciloneria, imperizia e spregio del pericolo per il possibile propagarsi del virus, con cui il governo ha deciso di trasferire in Calabria 50 migranti sbarcati in Sicilia. Ci uniamo, pertanto, alla denuncia e alla viva protesta della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, e chiediamo che l'esecutivo non proceda con il trasferimento e blocchi gli sbarchi dei migranti dai Paesi dell'Africa, dove è stata dichiarata la pandemia e dove la situazione sfugge ai minimi controlli sanitari. Il Sud e, in particolare, la Calabria non possono correre il serio rischio dell'esplosione di nuovi focolai dilapidando, per i provvedimenti insensati dell'Autorità centrale, la meritoria opera di contenimento dell'epidemia realizzata con successo dalla Regione e dal sistema sanitario regionale, grazie anche ai comportamenti corretti e ai sacrifici della popolazione calabrese". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Fulvia Caligiuri. © RIPRODUZIONE RISERVATA