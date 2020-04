Condividi su Facebook Tweet La Santelli citata dal New York Times: ha prevenuto epidemia La Santelli citata dal New York Times: ha prevenuto epidemia 22 apr 20 Jole Santelli citata dal New York Times. All'interno dell'articolo intitolato "Per il Sud Italia il coronavirus è una guerra su due fronti", si raccontano i problemi posti dal Coronavirus nel nostro Mezzogiorno ma anche il modo in cui si è reagito. Al riguardo propone come esempio il caso della Regione Calabria, riportando le parole della presidente della Giunta regionale, Jole Santelli. Secondo la governatrice calabrese, un'eventuale diffusione del virus in Calabria sarebbe una "catastrofe", motivo per il quale, spiega il New York Times, ha "compiuto il drastico passo di chiusura dell'intera regione a marzo, contribuendo a prevenire una disastrosa diffusione del virus". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"