Eletto Consigliere regionale, Raso lascia incarico da sindaco a Gizzeria

22 apr 20 "Cari concittadini, dal 20 aprile 2020 non sono più il sindaco di Gizzeria. Conseguenza inevitabile dopo l'incarico che ho assunto in Regione, eletto in Consiglio regionale per la Lega Salvini Calabria. Nell'ultima seduta del Consiglio comunale si è preso atto dell'incompatibilità con lo status di consigliere regionale ed è stata dichiarata la mia decadenza da ruolo di Sindaco. Non vi nascondo l'emozione che ho provato nel chiudere questo capitolo della mia vita.... Ci rivedremo per le vie della nostra amata Gizzeria, che grazie a voi tutti, ho avuto l'onore di rappresentare per due amministrazioni" .E' quanto afferma, in un messaggio ai suoi concittadini, Pietro Raso, neo consigliere regionale che lascia la carica di sindaco. "Un'avventura fantastica - prosegue Raso - che rimarrà con me per sempre. Grazie a ognuno di voi: mi avete portato nei vostri cuori dal primo giorno e mi avete voluto bene nessuno potrà mai cancellare l'intensità delle emozioni che mi hanno reso partecipe delle gioie e alle difficoltà della mia amata Gizzeria. Abbiamo e stiamo investendo in nuove strutture e servizi di qualità per assicurare un futuro migliore a Gizzeria. Ho imparato che le cose possono cambiare quando le persone sono protagoniste e si uniscono per ottenerle". "Servirvi - sostiene ancora Raso - è stato il più grande onore della mia vita. Non ho intenzione di fermarmi, sarò accanto a voi da cittadino e da consigliere regionale, con la passione e lo spirito di servizio di sempre. Ai futuri Amministratori nessun consiglio, ma ricordate: fare politica è dire innanzitutto, al tuo prossimo, che non è solo. Partendo dai tanti valori che ci legano, vi sarà più facile individuare le giuste risposte per la nostra Comunità. Preparatevi a farlo insieme".