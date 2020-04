Condividi su Facebook Tweet Picierno: Lega ha aperto azienda agricola in Calabria? Picierno: Lega ha aperto azienda agricola in Calabria? 19 apr 20 "Vedendo la campagna scegli calabrese verrebbe da pensare che la lega in Calabria ha aperto un'azienda agricola. Sarebbe stato meglio perché chi ha pensato di speculare su una campagna del genere mettendo sopra il logo del suo partito piuttosto che quello della regione che questa campagna l'ha pagata e sponsorizzata non ha neppure braccia a testa da rubare all'agricoltura, che è invece un mestiere serio". Così Pina Picierno europarlamentare del Pd sulla campagna promossa dalla Regione Calabria sul cui materiale, oltre al logo della Regione c'è il simbolo della Lega. "Il cibo calabrese e il lavoro che c'è dietro merita rispetto. Bene ha fatto il gruppo regionale del Pd a presentare un'interrogazione alla presidente Santelli. La Lega si scusi con i calabresi" conclude la Picierno. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"