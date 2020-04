Sposato (CGIL): Incapace, commissario Cotticelli va rimosso

Sposato (CGIL): Incapace, commissario Cotticelli va rimosso

06 apr 20 Il segretario generale regionale della Cgil Calabria Angelo Sposato critica la gestione dell'emergenza da parte della Regione e chiede la rimozione del commissario della Sanità, Saverio Cotticelli. "Quello che traspare -scrive in un post su facebook - è una gestione disastrosa dell'emergenza che ha visto provvedimenti della Presidenza della Giunta Regionale, che in alcuni frangenti si è arrogata il diritto all'azione prima ancora dei provvedimenti generali del Governo centrale, che dopo non hanno avuto riscontro nella conseguente e pratica applicazione e che hanno dimostrato le carenze dei competenti Dipartimenti della Regione, della Protezione Civile e dello stesso Commissario Cotticelli. Cotticelli va rimosso per manifesta incapacità nel gestire la sanità in Calabria".