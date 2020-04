Condividi su Facebook Tweet Presidente Santelli: Stanzieremo altri fondi oltre quelli Governo per buoni spesa Presidente Santelli: Stanzieremo altri fondi oltre quelli Governo per buoni spesa 06 apr 20 "Questa settimana porteremo in Giunta uno stanziamento per i buoni spesa per le famiglie calabresi per un importo superiore a quanto lo #Stato ha stanziato per la #Calabria". Lo scrive la presidente della Regione Calabria Jole Santelli sul suo profilo Facebook. "Un provvedimento prosegue - che va ad aggiungersi al fondo #RipartiCalabria approvato la scorsa settimana: 150 milioni di euro dedicato alla ripresa economica della nostra regione" © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"