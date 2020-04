Condividi su Facebook Tweet Santelli: materiali per la terapia intensiva bloccati in dogana Santelli: materiali per la terapia intensiva bloccati in dogana 05 apr 20 "Al momento abbiamo dei posti in terapia intensiva sufficienti a gestire la situazione però siccome ci hanno dato l'obbligo di crearne altre ci devono mettere adesso nelle condizioni di renderli effettivi". Lo ha detto Jole Santelli, presidente della Regione Calabria alla Tgr Calabria in riferimento alla situazione delle dotazioni strumentali per affrontare l'emergenza coronavirus in Calabria. "Avevamo fatto degli acquisti come pompe ed altro per ampliare i posti di terapia intensiva - ha aggiunto Santelli - ma sono state bloccate dall'Agenzia delle Dogane. Delle due l'una: o ce li fanno acquistare o ce li mandano. Il commissario Arcuri deve mandarci gli strumenti per porci nelle condizioni adeguate". Sui tamponi Santelli ha sostenuto che la Calabria è una tra le regioni che ne sta facendo di più manifestando cautela in merito ai test più rapidi di cui si parla ormai da giorni e che molte regioni stanno adottando e dicendosi in linea con le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"