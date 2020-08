Elezioni comunali: Sono 3 i candidati a sindaco di Cirò Marina

22 ago 20 Sono tre gli aspiranti alla carica di sindaco a Cirò Marina dove si torna alle urne il 20 e 21 settembre dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose e il commissariamento straordinario durato due anni a seguito degli esiti dell'operazione "Stige" della Dda di Catanzaro. Tre sono gli sfidanti: Sergio Ferrari, 46 anni dottore commercialista, già assessore e consigliere comunale, avrà l'appoggio di tre liste: 'Civica per Cirò Marina', 'Con il cuore per Cirò Marina', 'Sergio Ferrari sindaco'; tre le liste anche per Giuseppe Dell'Aquila, 37 anni segretario del circolo del Pd di Cirò Marina e presidente facente funzione della Provincia di Crotone: 'La Svolta per Cirò Marina', 'Cirò Marina Popolare', 'Dell'Aquila sindaco-L'alternativa credibile'. La competizione elettorale fa segnare anche il ritorno sulla scena politica di Nicodemo Filippelli, 74 anni segretario nazionale dell'Idm, già sindaco di Cirò Marina, assessore regionale e senatore dal 2001 al 2006. Anche per lui tre liste a supporto: 'Giovani Liberi per Cirò Marina', 'Ambiente e senso civico', 'La scelta responsabile'.