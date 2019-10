Forza Italia candida Occhiuto alle regionali, la Lega dice no. R.Occhiuto "Andremo da soli"

11 ott 19 Forza Italia, accogliendo la richiesta del Coordinamento regionale, designa Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, quale candidato del centro-destra alla Presidenza della Regione Calabria. Lo rende noto un comunicato del coordinamento di presidenza di Forza Italia, organismo composto da Antonio Tajani, Annamaria Bernini, Mariastella Gelmini e Sestino Giacomoni. "Soddisfatto e grato". Questo il commento a caldo del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto dopo la designazione da parte del coordinamento di presidenza di Forza Italia a candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria. "La diatriba sulla mia candidatura - ha aggiunto Occhiuto - non mi ha spaventato, fa parte della normale discussione politica. Ero e rimango convinto di poter applicare il cambiamento, esattamente come a Cosenza, dove parlano i fatti e le polemiche rimangono sterili strumentalizzazioni. Non mi preoccupa il confronto con nessuno, perché ritengo che la discussione debba ritornare sulla necessità di far ripartire questa regione, che ha tanti problemi ma anche innumerevoli potenzialità. Bisogna solo avere una visione complessiva della crescita. Fino ad oggi la politica ha pensato a gestire il potere, ora è tempo che chi governa torni a gestire i problemi". "Ringrazio il presidente Berlusconi - ha detto infine Occhiuto - la coordinatrice regionale Jole Santelli, i vertici del partito e tutti coloro i quali, in modo coeso, hanno indicato la mia persona, riponendo in me la loro fiducia".

La Lega dice no

La Lega ha già dichiarato che non sosterrà Mario Occhiuto, ci sono tante donne e uomini calabresi (senza problemi con la giustizia) che possono rappresentare meglio il futuro di questa splendida terra dopo i disastri del PD. La Calabria deve guardare al futuro, non al passato. Lo fanno sapere fonti della Lega. A seguire il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele ha dichiarato: "Riconosco la serietà e l'integerrimità dei fratelli Occhiuto ma non dipende da me perché seguo la linea di partito. Prima il partito poi le valutazioni personali".

R. Occhiuto "Allora andremo da soli"

"Forza Italia sostiene i candidati della Lega nelle altre regioni, dunque ha titolo di richiedere alla Lega di sostenere il proprio candidato in Calabria. Se così non fosse ne prendiamo atto e andiamo soli". Così il deputato di Forza Italia Roberto Occhiuto, fratello di Mario, in relazione alla presa di posizione della Lega che non sosterrà il sindaco di Cosenza candidato alla presidenza della Regione Calabria.

Siracusano(FI),no Lega a Occhiuto? Coalizione fake

"Mentre Forza Italia aderisce a manifestazione del centrodestra il 19 ottobre e sostiene Tesei in Umbria e Borgonzoni in Emilia, la Lega rifiuta la candidatura di Occhiuto in Calabria. O è una fake news o è una fake la coalizione". Lo scrive su Twitter Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.