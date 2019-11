Corbelli: "Col cimitero di Tarsia la Calabria mostra al mondo il suo volto solidale"

Corbelli: "Col cimitero di Tarsia la Calabria mostra al mondo il suo volto solidale"

30 nov 19 Cosenza Mentre purtroppo continuano le tragedie dei poveri migranti nel Mediterraneo (l'ultima, in queste ultime ore, al Largo di Lampedusa), il Cimitero internazionale dei Migranti, si pone sempre più, per il suo grande valore umanitario, al centro dell'attenzione mondiale. Oggi(lunedì) se ne discuterà infatti anche all'Unesco, alla sede di Parigi, nel corso della tavola rotonda "La mobilità come vettore di pace". Lo rende noto il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, promotore della grande opera umanitaria, per la cui realizzazione lotta ininterrottamente da oramai 6 anni, dalla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Corbelli, impossibilitato ad esserci, ha trasmesso agli organizzatori, che lo avevano contattato, una scheda sul Cimitero dei Migranti, apprezzato in tutto il mondo ed elogiato dal Vaticano. Intanto il Cimitero dei Migranti commuove anche la Germania! Un noto regista tedesco ha annunciato, il suo arrivo a Tarsia, prima della fine dell'anno, per la realizzazione di un film e un documentario sul Cimitero internazionale dei Migranti, la più grande opera umanitaria legata alla tragedia epocale dell'immigrazione". "Non vedo l'ora di essere a Tarsia per vedere da vicino e filmare questo grande progetto umanitario che, qui in Germania, sta commuovendo tutti. Per gravi motivi familiari ho purtroppo dovuto posticipare il mio arrivo che avevo previsto lo scorso mese. Ma sarò a Tarsia sicuramente prima della fine dell'anno", ha scritto, due giorni fa a Corbelli, il regista tedesco. "La Calabria, con questa grande opera umanitaria, mostra al mondo il suo vero volto, solidale e accogliente. Un'opera monumentale che stiamo realizzando grazie al sostegno del Governatore calabrese, Mario Oliverio, che con la Regione la sta finanziando. I lavori del Cimitero dei Migranti, sono iniziati a Tarsia alla vigilia dello scorso Natale e saranno ultimati entro il prossimo anno. La grande opera di Civiltà, che sarà intitolata al bambino siriano Alan Kurdi, cancellerà la disumanità di quei poveri corpi, senza nome(come quelle povere donne morte nell'ultimo naufragio e recuperate in queste ore al largo di Lampedusa), seppelliti (con un numerino, e dimenticati così per sempre) in tanti piccoli, sperduti camposanti, darà dignità alle vittime dei tragici naufragi, dando a tutti loro una dignitosa sepoltura, in un cimitero monumentale, unico al mondo, nel rispetto delle diverse culture religiose. La grande opera, grazie alla disponibilità del sindaco Roberto Ameruso, viene realizzata nel piccolo, accogliente comune di Tarsia, in un posto molto bello e fortemente simbolico, su una collina della Pace, un'area di oltre 28mila mq, immersa tra gli ulivi secolari, che resteranno, di fronte al Lago e al vecchio cimitero comunale, in parte ebraico, e a breve distanza dall'ex Campo di Concentramento fascista più grande d'Italia, quello di Ferramonti, luogo di prigionia ma anche di grande umanità, dove, durante la guerra, nessuno degli oltre tremila internati subì mai alcuna violenza".