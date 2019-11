Condividi su Facebook Tweet Oliverio "Proporrò la data del 26 gennaio per votare" Oliverio "Proporrò la data del 26 gennaio per votare" 04 nov 19 "In questi giorni, tra domani e dopodomani, chiederò un incontro ai presidenti di Corte d'Appello e mi determinerò. Presumo che proporrò la data del 26 gennaio perché ritengo che sia necessario dare il giusto tempo". Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa "La Tua idea per la Calabria" promossa dalla coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura di Oliverio. "Non sono per utilizzare il mio vantaggio - ha aggiunto Oliverio - come se si trattasse di giocare una partita a scacchi. Qui stiamo parlando della Calabria e dal primo momento ho detto che non avrei fatto e non farò questa scelta sulla base di accorgimenti tattici ma sulla base di una valutazione che deve consentire a tutti di preparare bene la competizione elettorale. Non appartiene alla mia cultura il gioco tattico sulla pelle di un territorio" © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

