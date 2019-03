Condividi su Facebook Tweet Santelli "Da garantisti contenti per Oliverio ma Regione è allo sbando" Santelli "Da garantisti contenti per Oliverio ma Regione è allo sbando" 21 mar 19 "Non abbiamo mai speso una parola fuori luogo sul provvedimento cautelare che riguardava Oliverio. Oggi, da garantisti, siamo contenti per lui. Siamo sicuri di batterlo alle prossime elezioni regionali di novembre, nell'interesse di una regione allo sbando". Così la deputata Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia in Calabria, commenta la decisione della Cassazione che ha annullato l'obbligo di dimora cui era sottoposto il presidente della Regione Mario Oliverio (Pd). © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

