La Camera approva il decreto Calabria. Si dimette da relatrice la Nesci

30 mag 19 La Camera ha approvato in prima lettura il decreto Calabria, varato dal governo il 18 aprile scorso e ora in fase di conversione in legge. Il provvedimento ha avuto 240 voti favorevoli, 76 contrari con 316 deputati presenti e votanti. "La Camera dei deputati ha approvato un altro emendamento presentato dall'on. Jole Santelli, di Forza Italia, al Decreto Calabria che consente di poter procedere con gli appalti in attesa della convenzione con l'Anac". Ne dà notizia un comunicato diramato dalla parlamentare. "Si tratta - ha detto Jole Santelli - di un altro successo che evita di paralizzare il settore appalti per le forniture delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Un successo che si aggiunge a quello della riduzione dei compensi per i manager". Prima dell'approvazione si era dimessa la relatrice Dalila Nesci dopo che Boccia aveva chiesto in una nota di allontanarsi a seguito dello scanddalo Scafidi. "Secondo Boccia, nfatti, la relatrice Dalila Nesci del M5S "appare sempre più inadeguata e inquieta" per cui chiede che il provvedimento torni in commissione e di sostituire Nesci perché "non più in grado di seguire questo provvedimento, a causa del palese conflitto di interessi connesso alla designazione del direttore generale dell'Asp della sua provincia, Vibo Valentia, un suo ex collaboratore. Una vicenda ben lontana dalla fin troppo spesso abusata etica e sempre sbandierata onestà grillina". Le dimissioni sono arrivate puntaumente dopo poco. Ad annunciarlo in Aula è stato il vicepresidente del Senato Fabio Rampelli riprendendo l'esame alla Camera. Al suo posto, la presidente della commissione Affari sociali Marialucia Lorefice, anche lei M5s. "Ho sempre svolto con correttezza, dedizione e spirito di servizio" gli incarichi ricevuti. Ha annunciato in Aula la Nesci. Il passo indietro era stato, nel pomeriggio, chiesto per il presunto conflitto di interessi con uno dei candidati a commissario delle aziende sanitarie della Regione, Scafidi, che sarebbe un collaboratore della deputata. "In queste ore ho subito tanti attacchi e qualcuno ha cercato di buttare ombre sul mio operato e la mia correttezza - ha premesso Nesci - ma poiché intendo assolutamente collaborare al buon andamento dei lavori dell'Aula e poiché credo fermamente nell'urgenza della conversione di questo decreto, con grande senso di responsabilità, serietà e assoluta fermezza sono a ribadire e a informare che ho rimesso il mandato".