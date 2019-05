Condividi su Facebook Tweet Santelli "Orrenda fiction 'Duisburg' è danno per la Calabria" Santelli "Orrenda fiction 'Duisburg' è danno per la Calabria" 23 mag 19 "L'orrenda fiction trasmessa ieri da Raiuno sui fatti di Duisburg ha cagionato enormi danni di immagine alla Calabria, dipinta in maniera diretta come regione della 'ndrangheta. Una vergogna, raddoppiata dal fatto che a proporla sia stato il servizio pubblico". Lo afferma in una nota l'on. Jole Santelli, vice presidente della commissione antimafia di Forza Italia. "La Commissione Vigilanza, attraverso i nostri componenti - prosegue - chiederà lumi al direttore generale e al responsabile dell'area fiction. Non solo la narrazione della puntata è stata tutta incentrata sul rapporto tra la criminalità organizzata e la Calabria ma, cosa ancora più grave, è stato lanciato il messaggio subliminale di un corpo unico, cosa che offende due milioni di cittadini onesti, che vivono di lavoro e sacrifici e che subiscono il peso di una mafia che riguarda, in tutto, poche migliaia di persone. Da Corrado Alvaro a Giuseppe Berto, da Natuzza a San Francesco, solo per citare alcuni esempi, la storia della Calabria è densa di grandi personaggi della cultura, della religione che hanno dato contributi straordinari al Paese e su cui la Rai preferisce tacere". "Gli esempi positivi - conclude Santelli - danno fastidio a un potere che ha l'interesse di mostrare lo stereotipo di una regione che equivale alla 'ndrangheta . È una cosa su cui i vertici Rai dovranno assumersi le loro responsabilità". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

