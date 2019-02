Condividi su Facebook Tweet Emiliano "Fondi per rischio dissesto idrogeologico dati solo al nord" Emiliano "Fondi per rischio dissesto idrogeologico dati solo al nord" 28 feb 19 "Abbiamo scoperto stamattina che i fondi alle Regioni per prevenire il dissesto idrogeologico, sono stati impiegati per il completamento degli interventi a seguito di una serie di calamità naturali già verificatesi in gran parte del Nord. Questo ha reso inutile l'incontro di oggi, che serviva solamente a presentare cose già decise nella legge finanziaria o presentate ieri sera in una conferenza stampa". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parlando dell'incontro a Palazzo Chigi sui fondi per il dissesto idrogeologico. "Questo incontro - ha proseguito - può essere definito come assolutamente superfluo per Puglia e Campania che non hanno avuto calamità e quindi non possono avere finanziamenti di Protezione civile. Ma queste e le altre regioni che hanno problemi di dissesto idrogeologico e non hanno avuto di recente eventi disastrosi non avranno fondi aggiuntivi a quelli già stanziati in sede europea e di Patto per il Sud. E poi serve a dire che sulla prevenzione del dissesto idrogeologico vero e proprio ci 'sarebbero' solo 2,4 mld di euro da utilizzare, la cui origine non è stata chiarita dal Presidente del Consiglio nonostante l'esplicita domanda" "Abbiamo l'impressione - ha detto ancora Emiliano - che il Governo stia cercando di utilizzare questa riunione per fare un po' di ‘ammuina’ e forse di utilizzare i fondi per il dissesto per le emergenze di protezione civile o il contrario, che sarebbe anche peggio. La Puglia non si è prestata a questo genere di sceneggiate, avendo saputo solo poche ore fa che in realtà anziché parlare di dissesto ci stavano solo presentando una lista di finanziamenti - quasi tutti per il Nord - in funzione di calamità naturali oggettive, che nessuno discute, ma che ovviamente non sono la prevenzione del dissesto idrogeologico che pensavamo di dover discutere con il premier Conte". "Quindi - ha concluso - ho ritenuto di non presenziare oggi a Palazzo Chigi e di non prestarmi a fare da tappezzeria a decisioni già prese tra Governo e Regioni prevalentemente del Nord. Secondo noi l'allocazione delle risorse per il dissesto del territorio deve seguire una programmazione in ordine di importanza e per la prevenzione delle calamità non ancora verificatesi e non seguire la catena ineluttabile delle disgrazie già accadute che vanno rimediate con fondi appositamente dedicati". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

Pubblicità