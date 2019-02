Condividi su Facebook Tweet Tallini "In Calabria innaturale accordo tra M5S e Lega" Tallini "In Calabria innaturale accordo tra M5S e Lega" 26 feb 19 "Nel centrodestra, che nell'ultimo anno e mezzo ha conquistato sei Regioni su sei (Sicilia, Lombardia, Molise, Friuli, Abruzzo, Sardegna), nessuno può dirsi autosufficiente. E' questa la grande lezione che ci viene dal voto sardo e che speriamo metta a tacere definitivamente chi, in Calabria, ipotizza un accordo Lega-M5Stelle, cioè un'innaturale riproposizione del governo gialloverde sonoramente bocciato nell'Isola". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Domenico Tallini, coordinatore provinciale di Forza Italia Catanzaro. "A noi non importa il raffronto con le quotazioni dei sondaggi più recenti, in questo caso, la Lega perderebbe più di 20 punti, Forza Italia appena uno - prosegue - a noi interessa il risultato finale di una coalizione che, per essere vincente, deve mostrarsi unita e plurale. Anche in Calabria sarà così, a dispetto di chi non comprende che il governo gialloverde è ormai al capolinea. L'accordo sulle regionali, sottoscritto nei mesi scorsi da Berlusconi, Salvini e Meloni, sta funzionando come un orologio svizzero. Forza Italia non ha messo in discussione le concordate candidature in Friuli e Sardegna per la Lega, di Fratelli d'Italia in Abruzzo. Non abbiamo dubbi che l'accordo sarà rispettato anche per la Calabria". "Si lavori da subito - dice ancora Tallini - alla definizione del perimetro della coalizione ed alla redazione del programma, consentendo al candidato governatore di mettere in campo squadra e progetti per realizzare il cambiamento di cui la Calabria ha bisogno". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

