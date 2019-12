Condividi su Facebook Tweet Santelli: lavorerò per una terra normale e giusta Santelli: lavorerò per una terra normale e giusta 31 dic 19 "Poche ore ci separano dall'inizio del nuovo anno. Penso alla responsabilità che mi sono assunta quando ho iniziato la corsa alla Presidenza della mia regione. In queste ore, più che guardare a ciò che mi lascio alle spalle, immagino la Calabria che vorrei". Lo afferma, in un messaggio di fine anno ai calabresi, Iole Santelli, candidata alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra. "La Calabria protagonista - prosegue Santelli - alla quale ho già iniziato a lavorare. Una terra normale, più giusta, dalla quale i giovani non debbano scappare e gli imprenditori investano, sicuri che il loro lavoro sia sempre più produttivo. Dove le famiglie abbiano a disposizione servizi, le giovani coppie possano costruire un futuro solido e le donne nuove opportunità per realizzarsi. Dove potersi curare senza dover emigrare. Dove nessuno deve restare indietro". "La Calabria protagonista - aggiunge Santelli - che auguro a tutti noi è una terra che torna a splendere, dai mari alle montagne, dalle città ai piccoli borghi. Ci incontreremo sul territorio, mi racconterete cosa immaginate a partire da questo 2020, vi dirò cosa ho in mente io. Del resto il principio di un nuovo decennio non può che essere un buon inizio. Per tutti". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"