Elezioni regionali, il dibattito dei candidati

31 dic 19 "L'imminente tornata elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria genera profonde incertezze e perplessità". E' quanto si afferma in una nota di Sinistra Italiana. "In primo luogo - è detto nella nota - la metodologia di scelta dei candidati dei due schieramenti, sulla carta, maggioritari, che ancora una volta risulta essere ispirata da insondabili decisioni ispirati a equilibri esterni alle dinamiche della nostra regione, e dunque avulse persino dagli accadimenti di queste ultime settimane,dove al netto delle garanzie costituzionali previste ancora dal nostro traballante Stato di diritto si palesa, ove ce ne fosse necessità di dimostrazione empirica, un dato di sconcertante penetrazione capillare del malaffare clientelistico -mafioso che corrode e si addensa in tutti i gangli vitali della nostra terra. In maniera surrettizia - prosegue la nota - si attua una sorta di commissariamento che sembra ricalcare l'annesso convincimento delle incapacità di autoliberazione del nostro popolo. Eppure la vitalità della società civile,in particolare ci riferiamo alle giornate di lotta per la difesa del modello Riace, del movimento civico delle Sardine,ed in ultimo la strepitosa risposta della provincia di Vibo all'appello di Libera contro la mafia, lasciano intravedere uno spazio di riscossa assolutamente avulsa dai giochini di potere che ancora una volta si beffano della nostra dignità. Viceversa assistiamo a cambi di casacca di tanto rimbombante fragore quanto di atavico trasformismo. Sul merito sfidiamo i due schieramenti, maggioritari, sulla carta, a spiegare in parole comprensibili i volteggi pre-elettorali e le definizioni dell'improvvisa ritrovata unità d'intenti".

"Dopo l'inaugurazione della segreteria politica in pieno centro a Reggio Calabria e dopo la presentazione ufficiale della sua candidatura, parte il tour elettorale di Roberto Vizzari, candidato Udc nella circoscrizione Sud alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale". Lo riferisce un comunicato dello stesso Vizzari. "L'ex sindaco di San Roberto - è detto nel comunicato - mette in moto la macchina organizzativa e si prepara a girare in lungo e in largo tutta la provincia reggina per presentare ai cittadini la sua personale proposta politica". "C'è una grande fiducia attorno a questo progetto - ha dichiarato Vizzari - e la testimonianza sta nel successo, non solo del primo evento ufficiale di sabato, di ogni iniziativa che stiamo portando avanti. In tanti ci hanno chiamato per sostenerci in questa ambiziosa avventura politica. Non cambia, però, l'idea che muove ogni mio ragionamento: sono in campo per rappresentare i territori, per dare voce alla aree periferiche, per prendere insieme alla gente comune tutte quelle decisioni strategiche che interessano da vicino le singole comunità".

"Un impegno costante rivolto sempre a chi vive nel precariato e nel bisogno. Una lunga esperienza nella pubblica amministrazione guadagnata sul campo. L'abnegazione e la tenacia necessarie per essere portavoce costruttivo di chi non ha voce. È con questo bagaglio che Stefano Princi si prepara ad affrontare la campagna elettorale nel centro destra nella lista della Casa delle Libertà". E' quanto si afferma in un comunicato diffuso dallo stesso Princi. "Un reggino doc che da anni si spende, da segretario provinciale della Uiltemp - è detto nel comunicato - per i lavoratori, per fare ottenere loro una sicurezza che la piaga del precariato ha distrutto in questi anni". "Nasce dalla voglia di cambiare questa terra - sostiene Princi - il sì all'invito a far parte di una grande squadra. Da anni tocco da vicino la disperazione di madri e padri di famiglia che non hanno, dopo lunghi periodi di sacrifici, la stabilità e la sicurezza di un posto di lavoro. La Calabria che vorrei non costringerebbe più nessuno a scappare per trovare lavoro o per curarsi. Per me è la prima esperienza politica ma ho sentito l'esigenza, da cittadino, di dare un contributo che sia totalmente nuovo ed estraneo a tutte quelle dinamiche che fino ad oggi non hanno portato nulla di buono. A 42 anni ho deciso di scendere in campo per rappresentare tutta quella gente onesta che vuole continuare a vivere in questa terra, benedetta da Dio e maledetta dagli uomini, senza dover elemosinare un posto di lavoro. Chi vuole darsi da fare per cambiare le cose deve averne la possibilità. Questo per me è il compito della politica: lavorare senza sosta per costruire opportunità che giorno dopo giorno eliminino l'enorme divario che c'è tra nord e sud".

"Le decine di licenziamenti di personale sanitario disposti al Grande ospedale metropolitano di Reggio, sono incomprensibili e inaccettabili". Lo afferma Domenico Augliera candidato del M5s alla carica di consigliere regionale nella circoscrizione Reggio. "Come Movimento 5 Stelle - prosegue Augugliera - lotteremo senza sosta perché vengano prorogati a lungo termine i contratti dei medici e paramedici mandati a casa, proprio sotto Natale e in maniera non chiara, dai vertici dell'Azienda ospedaliera reggina, che così non ne ha riconosciuto l'utilità, peraltro in una fase di gravissima carenza di personale. Nello specifico è mancato il coinvolgimento della giunta regionale e del consiglio regionale, e soprattutto dell'ufficio del commissario alla Sanità calabrese, che in analoghe situazioni, per esempio all'ospedale di Cosenza, ha tentato di evitare il collasso dei servizi. Non vi è dubbio che sottraendo decine di unità lavorative da organici già fortemente carenti sarà impossibile garantire prestazioni assistenziali sicure, con gravi ripercussioni per la tutela della salute dei pazienti". "Nessuno si meraviglia più, purtroppo - prosegue il candidato - dello 'stupore' del sindaco, che si accorge di quel che accade solo a cose fatte, dopo che la sua giunta ha difeso a oltranza l'amministrazione dell'ospedale reggino".

"Ho scelto di aderire e di candidarmi con la Lega, perché è l'unico partito, all'interno del panorama politico nazionale, che tutela i territori, tutela le famiglie, difende i lavoratori, i più deboli ed ha una prospettiva di comunità, che trova forza nelle nostre tradizioni e nei valori dei nostri padri, dei nostri nonni. È un partito con regole, che fa selezione della propria classe dirigente e che potrà offrire quella svolta, che per troppi anni abbiamo invano cercato".E' quanto afferma, in una nota, Luigi Novello candidato al Consiglio regionale per la Lega Calabria nella circoscrizione nord. "Quella di accettare la sfida delle elezioni regionali, è, comunque - prosegue Novello - una decisione maturata da tempo e che trova solide basi in anni ed anni al servizio dei miei pazienti, del sociale e della collettività, anche se da postazioni diverse rispetto alla politica. Un giorno di alcuni anni fa, poi, insieme a mio cugino Lele ed a tantissimi amici, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: proviamo a metterci la faccia, ad impegnarci per il futuro della Calabria e dei nostri figli, a fare qualcosa per questa nostra terra. Facciamolo, perché cambiare si può! Ed eccomi qui. In questi giorni, sto avendo modo di parlare con tantissimi calabresi, di confrontarmi con loro, di sostenerci a vicenda. Sono anni, d'altronde, che sto in mezzo alla gente e che giro ogni angolo della nostra provincia e, dunque, per me, non sarà sicuramente una novità raggiungere tutti i paesi e tutte le comunità: lo faccio praticamente da sempre". "In questi mesi, ad ogni modo - sostiene ancora Novello - ho già spiegato e sto continuando a farlo, comune per comune, il mio progetto ed il progetto della Lega, che rispecchia la mia persona e la mia storia. Sto parlando anche e soprattutto della Lega di Matteo Salvini, il partito a cui, con entusiasmo e convinzione, ho aderito. Un partito, che premia la meritocrazia, che tutela realmente le nostre realtà locali, che mette la sicurezza al primo posto. Un partito con regole, che rappresenta la vera opportunità di cambiamento per la nostra Calabria".

"Si tratta di un momento importante che ci consentirà innanzitutto di presentare e conoscere i candidati dell'Udc ma soprattutto di conoscere quali sono gli obiettivi ed i programmi che pensiamo per il vero cambiamento della Calabria". E' quanto afferma Giuseppe Graziano, presidente del movimento "Il coraggio di cambiare" e candidato dell'Udc al Consiglio regionale che ha annunciato, per lunedì 6 gennaio, la presenza a Corigliano Rossano del segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa. "La scelta di concorrere con l'Unione di Centro alle prossime regionali, per Il Coraggio di Cambiare l'Italia che arriva da una giovane storia che fonda le radici sul movimentismo civico, così come anche per Il Popolo della Famiglia con il quale condividiamo valori e obiettivi che saranno rappresentati dalla mia candidatura, è emblematica e significativa nella strategia politica e sociale, mai sottesa, di voler mettere insieme la vasta area moderata e centrista della Calabria. Il centrodestra è la nostra casa, nella quale porteremo un contributo forte in termini di idee e, ne sono convinto, anche in termini di consensi". "Nel frattempo, in attesa dell'evento di lunedì 6 gennaio a Corigliano-Rossano - prosegue ancora Graziano - colgo l'occasione per trasmettere i miei personali auguri, congiuntamente a quelli del movimento de Il Coraggio di Cambiare, a tutti i calabresi, affinché questo nuovo anno, che si appresta ad aprirsi tra poche ore, sia foriero di serenità per tutti ma principalmente che sia l'anno dell'atteso e sperato cambiamento per una regione che da troppo tempo aspetta risposte, servizi e riscatto".