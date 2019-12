Le liste e i candidati del centrodestra a sostegno di Santelli

28 dic 19 "Al via la campagna elettorale per le regionali in Calabria. Sei liste piene di entusiasmo, esperienza, freschezza pronte a rappresentare tutti i calabresi dal Pollino allo Stretto. Saremo tutti protagonisti". Lo afferma, in una dichiarazione, Jole Santelli, candidata a Presidente della Regione Calabria per il centrodestra. "Racconteremo insieme, dal mondo delle professioni, dell'impresa, della scuola, del sociale, dei territori - aggiunge Santelli - le nostre storie e le identità che ci appartengono. Ringrazio i coordinatori regionali e provinciali dei partiti, i responsabili delle liste civiche e tutti coloro i quali hanno contribuito alla composizione di questa grande squadra".

Sono state presentate le liste circoscrizionali di Forza Italia per il Consiglio regionale a sostegno del candidato presidente Iole Santelli.

A Catanzaro la lista di Forza Italia, a sostegno di Jole Santelli è stata depositata dal vice coordinatore regionale del partito, Domenico Tallini, che ha confermato la sua candidatura. Nella lista ci sono anche l'uscente Gianluca Gallo e l'ex sindaco di Paola Basilio Ferrari per la circoscrizione di Cosenza; Frank Santacroce, componente uscente del Corecom, e Pietro Matacera, vicesindaco di Soverato, nella circoscrizione Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. "Forza Italia dimostra ancora una volta di essere un movimento solido e ben radicato, schierando in provincia di Reggio Calabria una lista competitiva e ambiziosa con il giusto mix di comprovata competente esperienza, e novità come Giuseppe Romeo, esponente nazionale del movimento giovanile". Lo afferma, in una dichiarazione, Maria Tripodi, deputata reggina e vice coordinatore di Forza Italia Calabria. "C'è soddisfazione - aggiunge - per il sapiente lavoro portato avanti in queste settimane dal coordinamento provinciale guidato dal collega Cannizzaro, che con equilibrio e lungimiranza, da profondo conoscitore del territorio, ha dato quel giusto imprinting che sono certa contribuirà significativamente alla vittoria della nostra candidata presidente Jole Santelli". "Siamo in campo - dice ancora Maria Tripodi - per la madre di tutte le battaglie: fare della Calabria una regione dinamica, efficiente ed al servizio dei cittadini. Auguro il meglio a tutti i candidati".

Per Fratelli d'Italia le liste sono state depositate dai responsabili elettorali Wanda Ferro (Catanzaro e Vibo Valentia), Edmondo Cirielli (Reggio Calabria), Fausto Orsomarso (Crotone) e Pietro Lirangi (Cosenza). Tra i candidati ci sono il consigliere regionale uscente Giuseppe Neri, eletto nelle precedenti regionali con la lista dei Democratici e progressisti; il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi; il vicesindaco di Locri, Raffaele Sainato, e l'imprenditore Ernesto Madeo.

Depositate nei collegi circoscrizionali calabresi le liste di candidati della Casa delle Libertà al Consiglio regionale della Calabria a sostegno della candidata presidente Iole Santelli. Ci sono i consiglieri regionali uscenti Pino Gentile, Sinibaldo Esposito, Giovanni Arruzzolo, Giuseppe Pedà e Domenico Giannetta; l'ex presidente della Provincia di Vibo Valentia Francesco De Nisi e l'ex consigliere regionale Alfonsino Grillo.

C'è anche il consigliere regionale uscente Mauro D'Acri, delegato all'Agricoltura del presidente uscente della Regione Mario Oliverio, del Pd, tra i candidati alle elezioni regionali della lista "Santelli presidente" nella circoscrizione nord Calabria. Assieme a D'Acri nella lista che conta pure l'assessore comunale di Cosenza Rosaria Succurro, anche l'altro consigliere uscente, Franco Sergio, eletto con la lista "Oliverio presidente" e che poi ha aderito al gruppo "Moderati per la Calabria". Nella circoscrizione Centro si candida anche Vincenzo Pasqua, che aveva abbandonato da tempo il centrosinistra. In corsa con Jole Santelli anche Gianluca Tassone, figlio dell'ex parlamentare Mario, attuale segretario del Nuovo Cdu, e l'imprenditore crotonese Sergio Torromino.

"Il mio impegno continua in questa nuova sfida. Perché ho il dovere di proseguire il lavoro svolto finora, portando con me i risultati raggiunti". Lo afferma, in una dichiarazione, Mauro D'Acri, candidato col centrodestra alle regionali del 26 gennaio con la lista "Jole Santelli presidente" e già delegato all'Agricoltura del presidente della Regione uscente, Mario Oliverio, del Pd. "Al di fuori delle contrapposizioni ideologiche, ormai superate da tempo - continua D'Acri - vive la possibilità di costruire una Calabria migliore, coinvolgendo energie e intelligenze di diversa connotazione ma unite da un obiettivo comune: uscire fuori dalle secche di una politica litigiosa e incapace di governare i territori. Provengo dal mondo delle associazioni di categoria, di chi interloquisce con imprese e cittadini. Un orizzonte di senso dove le risposte e la concretezza sono valori fondanti. La forza dell'entroterra, dei suoi borghi, degli allevatori e degli agricoltori si trasforma in un'identità da difendere, tutelare, valorizzare. Elementi e narrazioni condivisi con il candidato alla presidenza Jole Santelli". "La mia bussola - dice ancora l'ex delegato all'Agricoltura - è l'opinione di chi fa impresa, produce ricchezza e valore, generando speranza per i tanti giovani che dobbiamo convincere a restare in Calabria. Il mio punto di riferimento sono tutti coloro i quali vogliono partecipare attivamente alla vita politica, economica e culturale di questa regione. E sono tanti".