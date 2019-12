Berlusconi: Aspettiamo ok alleati su candidatura Santelli

Berlusconi: Aspettiamo ok alleati per candidatura Santelli

19 dic 19 "Non siamo il partito di maggioranza e quindi dobbiamo avere alleati da cui pure siamo distinti. Questo comporta inconvenienti come quello in Calabria". L'ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi rispondendo a una domanda sul candidato del centrodestra alle elezioni in Calabria. Ricordando le divisioni sui nomi dentro la coalizione, l'ex premier ha aggiunto: "Noi abbiamo ripiegato su un'ottima candidata che è Jole Santelli ma aspettiamo perché Fratelli d'Italia ha detto che tutti i candidati vanno comunicati insieme. Quindi, siccome non c'è uniformità di vedute, aspettiamo il via libera definitivo a Santelli da parte dei nostri alleati". "Mancano quattro giorni al termine ultimo per la presentazione delle liste quindi è assolutamente urgente". Ha successivamente detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi parlando della necessità di definire un candidato del centrodestra alla presidenza della Calabria. "Per le elezioni regionali del 2020 aspettiamo di presentare tutti i candidati, anche quelli degli alleati che sosteremmo lealmente". Ha ancora ribadito Berlusconi parlando delle Regionali, durante la presentazione dell'ultimo libro di bruno Vespa a Roma. E ha ricordato: "Per la Campania, dove il candidato sarà di Forza Italia, abbiamo scelto Stefano Caldoro che è stato un ottimo amministratore e che farà benissimo".

Santelli soddisfatta

"Sono contenta delle parole del presidente, sono nette e chiare. Il comunicato di Forza Italia é altrettanto chiaro. Sono contenta della designazione del presidente di Forza Italia, per il momento va bene così". E quanto si è limitata a dire la deputata azzurra e coordinatrice di Forza Italia in Calabria Jole Santelli, che Silvio Berlusconi ha indicato come candidata di FI alle prossime regionali, in attesa dell'ok definitivo del resto della coalizione di centrodestra. Santelli era alla presentazione del libro di Bruno Vespa a Roma a cui ha partecipato l'ex premier.