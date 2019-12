Condividi su Facebook Tweet Salvini: Oggi sento il Cav e la Meloni per scelta candidato Salvini: Oggi sento il Cav e la Meloni per scelta candidato 17 dic 19 'Li sento oggi. Non si puo' andare per le lunghe...'. Cosi' Matteo Salvini, in Senato, a chi gli chiede a che punto sia il centrodestra nella ricerca di un'intesa per le Regionali e in particolare per la Calabria. "La lista della Lega è pronta", aggiunge Salvini che ribadisce come "l'importante siano la squadra e i programmi prima ancora del nome" per i candidati governatori alle Regionali. "Conto - aggiunge parlando in particolare però della Calabria - di chiudere a breve". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"