Salvini contestato in Basilicata e Calabria

Contestazione per il ministro degli interni, Matteo Salvini, in tour elettorale tra la Basilicata e la Calabria. Contestazione a Policoro "Salvini beach party - ingresso: 5 rubli": è la scritta che compare su uno striscione esposto in attesa dell'arrivo sulla spiaggia di Policoro (Matera) del leader della Lega e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Di striscioni contro Salvini ne sono stati esposti tre: "Il Sud non dimentica" e "Salvini parla, l'iva aumenta", è scritto sugli altri due. Intanto, fra i numerosi sostenitori di Salvini che attendono il leader della Lega e i contestatori vi sono stati piccoli momenti di tensione e vi è tuttora un confronto acceso. L'incontro con Salvini avverrà in uno dei lidi del lungomare di Policoro. Dopo la tappa lucana, Salvini è atteso a Isola Capo Rizzuto (Crotone). Contestazione a Soverato Anche a Soverato, seconda tappa del beach tour di oggi in Calabria di Matteo Salvini, i contestatori del leader della Lega e ministro dell'Interno sono già all'opera. Alcuni striscioni con su scritto "Non si Lega" e "Oja Puzza (oggi puzza)", sono apparsi alla base della targa segnaletica della città "Soverato. Baia dell'Ippocampo". Salvini è stato in mattinata a Policoro (Matera) e nel pomeriggio sarà prima a Le Castella di Isola Capo Rizzuto e, in serata, a Soverato per un comizio sul lungomare della città.

