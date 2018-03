Condividi su Facebook Tweet Mancini jr entrerà in Regione: "Lavorerò per il centrosinistra" Mancini jr entrerà in Regione: "Lavorerò per il centrosinistra" 16 mar 18 Giacomo Mancini jr, candidato non eletto alla Camera per il Pd nel collegio uninominale di Cosenza, con ogni probabilità entrerà al Consiglio regionale della Calabria in quota Forza Italia, in quanto primo dei non eletti alle regionali del 2014 alle quali si presentò, appunto, nelle fila degli azzurri. È la conseguenza dell'elezione del consigliere regionale Fausto Orsomarso alla Camera nelle liste di Fratelli d'Italia, partito a cui ha aderito nel febbraio 2017. Elezione annunciata dall'altra eletta Wanda Ferro ma non ancora ufficializzata dal momento che non è stata ancora effettuata la proclamazione degli eletti. Mancini ha comunque affermato che lavorerà "per far tornare il centrosinistra alla vittoria". "Innanzitutto tanti auguri di buon lavoro ad Orsomarso, che rappresenterà la nostra terra alla Camera dei deputati. Il complicato meccanismo della legge elettorale e dei subentri ci offre questa possibilità, ne siamo lieti" ha detto Mancini parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa per ricompattare il centrosinistra che si è svolta a Cosenza. "E' una soddisfazione - ha aggiunto Giacomo Mancini, nipote omonimo del leader socialista - non tanto per me, ma per le persone che da sempre mi sostengono e che anche in questa campagna elettorale hanno dato grande dimostrazione di impegno e attaccamento alla causa comune. Da parte mia, mi impegnerò al massimo per rappresentare tutti quei calabresi che chiedono una buona amministrazione e un cambiamento profondo della nostra terra. Prendere 22 mila voti in un quadro di arretramento del centrosinistra è certamente una soddisfazione. E vedere un collegio nel quale nessuno si voleva candidare, uscire con un risultato importante, certamente migliore di altri, è un elemento al quale guardo con positività. Naturalmente sono consapevole che per far tornare il centrosinistra alla vittoria, bisogna fare tanto, e io sono disposto a dare il mio contributo". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

