Ferrara: Fare piena luce su vicenda "Calabresi nel Mondo'

16 mar 18 "Ancora una volta i cittadini calabresi vengono scippati di fondi comunitari, destinati allo sviluppo del nostro territorio, distratti invece verso gli interessi privati del politico di turno". Lo afferma l'europarlamentare del M5s Laura Ferrara in relazione all'inchiesta sulla gestione dell'associazione "Calabresi nel mondo". "I cittadini - prosegue Ferrara - avevano già sonoramente bocciato Pino Galati che aveva tentato di rientrare in Parlamento con una candidatura in Irpinia. A lui viene contestata la mala gestione della società in house della Regione Calabria, in liquidazione, usata per mantenere il bacino elettorale. Fra gli altri reati le indagini hanno evidenziato una distrazione di fondi comunitari destinati alla Fondazione. Parte di questi finanziamenti europei sarebbero stati usati per un contratto di affitto di un locale a Roma, contratto stipulato fra la Fondazione e l'associazione 'I Sud del Mondo' fondata dallo stesso Galati che ne è anche presidente. Così venivano calpestati gli interessi dei calabresi, perché è a loro che sono stati sottratti quei fondi confido - conclude la parlamentare europea - nel lavoro della magistratura affinché faccia piena luce su questa situazione nell'interesse della collettività".