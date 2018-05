Condividi su Facebook Tweet Presidente Regione Basilicata: governatori del sud chiedano politiche per Mezzogiorno Presidente Regione Basilicata: governatori del sud chiedano politiche per Mezzogiorno 19 mag 18 "Alla luce del dibattito pubblico di questi giorni, ritengo quanto mai urgente che i governatori del Sud, con una voce sola, richiedano politiche specifiche e rivendichino un'attenzione che, allo stato, il futuro Governo non contempla". E' quanto ha scritto il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, in una lettera inviata ai governatori del Sud. "Un'azione comune - ha proseguito Pittella - è la strada da percorrere e questa mia lettera vuole essere un invito a concordare insieme una data a breve per un incontro dedicato a concertare le azioni da intraprendere". Secondo il governatore lucano, infatti, "è inaccettabile" che "il Contratto Lega-M5s non preveda alcuna politica specifica per il Meridione, né faccia cenno a piani di sviluppo e ad investimenti infrastrutturali, relegando ai nostri territori un ruolo subalterno ed esclusivamente passivo. Le nostre regioni hanno dimostrato di saper mettere in campo politiche in grado di intervenire - ha concluso il presidente della Regione Basilicata - per colmare il divario di sviluppo, ridurre le disuguaglianze Nord-Sud e concorrere alla coesione territoriale e istituzionale del Paese". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

