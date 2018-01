Brunetta a Reggio "In Calabria faremo cappotto"

13 gen 18 "In Calabria si fa cappotto, come nel Veneto. Sono venuto qui a sancire questo gemellaggio. Nel Veneto faremo 28 a 0 nei collegi uninominali di Camera e Senato, e qui in Calabria, in questa straordinaria meravigliosa terra, si farà 12 a 0 nei collegi uninominali di Camera e Senato. Questo è il significato della mia venuta qui: un gemellaggio tra il profondo nord e il meraviglioso sud della Calabria". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, a Reggio Calabria, a margine della convention "Forza Italia al governo. Calabria protagonista". "Ma non solo, sono qui - ha aggiunto Brunetta - a salutare i miei amici Jole Santelli e Roberto Occhiuto. Roberto Occhiuto, mio braccio destro alla Camera e mio vicepresidente di gruppo, e Jole Santelli, straordinaria e storica parlamentare e coordinatrice regionale del partito. Un partito in Calabria con il vento in poppa; c'è in poppa in tutta Italia ma in particolare nelle regioni del Sud perché le prossime elezioni il centrodestra, Forza Italia le vincerà al sud perché questa è l'indicazione che ci viene data da tutti i sondaggi, perché nel nord c'è l'alleanza con la Lega e si vince, ma la partita diventa difficile e il sud è con Forza Italia la forza vincente"

Rilancio dell'Italia passa dal Sud. "Io mi sento un uomo del sud, sono un terrone per scelta. In diverse fasi della mia vita, ho scelto il sud, per viverci, da economista, da parlamentare europeo. Io non ho mai accettato un Paese diviso, un Paese a due velocità". Lo ha detto Renato Brunetta intervenendo, a Reggio Calabria, alla convention "Forza Italia al governo. Calabria protagonista". "Il rilancio economico dell'Italia - ha aggiunto Brunetta - passa dal sud, da un vero e reale rilancio del sud. Dobbiamo partire da qui, dobbiamo far ripartire il sud. E allora dico, diamo al sud le stesse infrastrutture del nord, e il sud farà da solo. Diamo al sud le stesse strade, gli stessi aeroporti, le stesse ferrovie, le stesse università. Io voglio la perequazione infrastrutturale: al sud ci devono essere le stesse infrastrutture che ci sono al nord. In cinque anni al governo dobbiamo fare questo, dobbiamo prendere questo impegno. Per il sud e per il Paese. Meglio comunque più Stato che l'incapacità delle classi dirigenti locali. Basta piagnonismo e clientelismo".

Renzi ha distrutto il PD. "Devo dire grazie a Matteo Renzi. Grazie perché hai distrutto il Pd, grazie perché hai distrutto la sinistra, grazie perché hai distrutto te stesso. Renzi ha fatto una legge elettorale che aiuta le coalizioni senza avere una coalizione, grazie Renzi". Così Renato Brunetta a Reggio Calabria. "Per la sua fame di potere, per il suo cannibalismo - ha aggiunto Brunetta - ha ucciso, politicamente parlando, tutti i suoi possibili alleati. Adesso il Pd perde un punto a settimana, e noi cresciamo costantemente ormai da mesi. E con chi va a braccetto Renzi? Con +Europa, inesistenti; con la Lorenzin e il suo simbolo petaloso, lasciamo perdere. Vi faccio una previsione: Forza Italia nelle urne supererà il Pd. Liberemo l'Italia dalla dittatura dei buoni a nulla capaci di tutto"

Non permetteremo svendita Alitalia. "Gentiloni è la fotocopia gentile di Renzi. E stia attento perché non permetteremo che sia svenduta l'Alitalia così come è stata svenduta la nostra partecipazione sulla vicenda dei cantieri navali di Saint Nazaire". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta a Reggio Calabria. "Una volta al governo del Paese - ha aggiunto Brunetta - ripristineremo per l'Italia la stessa sovranità che ha la Germania rispetto all'Europa e vigileremo sull'asse franco- tedesco perché è a tutti noto che il surplus commerciale tedesco viene dal sangue dei Paesi più deboli d'Europa".

Legge Fornero va cambiata. "La riforma Fornero, approvata dal Parlamento con la pistola puntata alla tempia dalla speculazione e dal complotto anti italiani, è legge sbagliata, costosa e iniqua". Lo ha detto Renato Brunetta a Reggio Calabria. "Va radicalmente cambiata. Alla signora Fornero - ha aggiunto il capogruppo di Fi alla Camera - dico che non basta la sostenibilità finanziaria ma anche quella sociale. Una legge non può né far piangere chi l'ha scritta, né chi la subisce"

Mister Etruria non sa quel che dice. "Mister Etruria, ovvero l'uomo che sussurra a De Benedetti, non sa quel che dice. Lo dico persino con simpatia. Lui orecchia e trasforma tutto ciò che sente in battute opportunistiche". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Fi alla Camera, a Reggio Calabria per partecipare ad un'iniziativa del partito, in merito a quanto detto stamani dal segretario del Pd che ha definito il centrodestra "l'alleanza dello spread". "Per fortuna, gli italiani - ha aggiunto Brunetta - lo hanno capito da tempo: 60 a 40 al referendum, il Pd in precipizio in tutti i sondaggi. Forza Matteo, forza Renzi, avanti tutta così e tra qualche settimana Forza Italia ti supera anche nelle elezioni politiche. Auguri".(