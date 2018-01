Condividi su Facebook Tweet Dieni "Aereoporto Reggio C. ancora a rischio" Dieni "Aereoporto Reggio C. ancora a rischio" 06 gen 18 "Non è tempo di illusioni e la verità bisogna dirla tutta, fino in fondo: l'aeroporto di Reggio Calabria era ed è ancora a rischio, dal momento che gli interventi ideati dalla Regione hanno il passo breve tipico delle soluzioni emergenziali". Lo afferma, in una nota, la deputata del Movimento 5 stelle Federica Dieni. "La cruda verità - aggiunge la parlamentare - è che i voli Alitalia, a tutt'oggi il vettore che garantisce la sostenibilità dello scalo, sono in vendita fino alla fine di marzo, mentre da aprile in poi nessuno può dire con certezza cosa succederà e se l'ex compagnia di bandiera deciderà di restare o di andare via. Ovviamente, grandi speranze vengono riposte nei contributi per l'attivazione di nuove tratte messe a disposizione dalla Regione, ma non è detto che bastino e siano sufficienti a garantire l'operatività di Alitalia al 'Tito Minniti'. Senza contare i finanziamenti relativi al co-marketing, il cui bando avrebbe dovuto essere già chiuso ma invece è ancora, del tutto inspiegabilmente, in itinere. E questo non fa che aumentare i dubbi intorno all'intera procedura seguita alla Cittadella di Germaneto". "Come già affermato da esperti del settore - prosegue Dieni - Alitalia ha soltanto sospeso la sua decisione di abbandonare lo scalo dello Stretto, in attesa di capire se i nuovi interventi assicurati dalla Regione siano o meno in grado di coprire le perdite legate all'attività volativa. In caso contrario, com'è evidente a tutti, la principale compagnia aerea nazionale dirà definitivamente addio all'aeroporto reggino. È dunque evidente che nessuno dei diretti responsabili di questo stato di precarietà possa dormire sonni tranquilli. Un amministratore attento e accorto riesce a guardare al di là delle necessità ordinarie ed emergenziali per individuare soluzioni stabili e durature. Tutto questo, a Reggio e nel resto della Calabria, non è ancora avvenuto. E senza certezze sulla situazione presente, anche al 'Minniti' di Reggio sarà impossibile programmare un futuro di crescita e di investimenti, con tutte le conseguenze del caso". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

Pubblicità