Bilardi: "Lorenzin e suoi accoliti i nemici della Calabria"

06 gen 18 "Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e i suoi accoliti vecchi e nuovi sono stati i nemici principali della Calabria". Lo afferma, in una nota, il senatore Giovanni Bilardi, responsabile nazionale "Sanità territoriale" di Forza Italia. "Hanno tenuto sotto commissariamento e sotto scacco la sanità calabrese - aggiunge Bilardi - favorendo il grandi gruppi privati del nord che, grazie alle centinaia di milioni di euro che noi spendiamo per la mobilità passiva, sopravvivono. La cosa incredibile è che il PD si allea con questo soggetto, rinnegando le battaglie di Oliverio e Magorno per porre fine a questo vergognoso commissariamento".