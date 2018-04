Regione inaugura Pecco, servizio bar ristorazione a Km 0 in cittadella regionale

18 apr 18 Dallo spazio del mercato a quello dei panificati, dalla zona più intima di ristorazione all'open space con wi-fi free dedicato alla cultura e allo scambio di libri: sono tutte le peculiarità del nuovo servizio bar-ristorazione veloce e ristorante che è stato inaugurato a Catanzaro nella sede della Cittadella regionale. Pecco, ovvero Piazza etica Calabria contadina, ideato dal gruppo "Ristorart", che si è aggiudicato la gestione del servizio, dà spazio al "Km zero" ed alle maestranze calabresi. Così i tavoli e i banconi, che riempiono 1600 metri quadrati, sono stati realizzati da artigiani locali mentre in mostra, nelle vetrine, ci sono i prodotti provenienti dalle aziende della regione con il marchio Campagna amica di Coldiretti. "E' stata una scelta chiara - ha sostenuto il presidente Mario Oliverio - quella di dare nella casa dei calabresi la possibilità di trovare la Calabria che produce, perché è importante lanciare un segnale anche fuori dai nostri confini. Dobbiamo valorizzare le imprese che abbiamo, cercando di recuperare l'identità sana che ci appartiene e che nel tempo da altri è stata sfregiata. Perché è vero che la 'ndrangheta è in Calabria, ma non è solo qui, dove viene combattuta a dovere e va sempre più contrastata a viso aperto, perché la 'ndrangheta è anche a Milano, a Düsseldorf, a New York. Non solo qui dove c'è una Calabria positiva che va sostenuta". Oliverio ha anche anticipato la sua intenzione di estendere il progetto Pecco a tutta la pubblica amministrazione in Calabria. "L'intenzione è questa - ha aggiunto - perché i calabresi non conoscono i prodotti della loro terra ed io spingerò in questa direzione perché è giusto incentivare le aziende della propria regione per scoprire la Calabria a chilometri zero". In quella che viene definita "la casa dell'agroalimentare e dell'enogastronomia regionale" potranno accedere tutti, sia i dipendenti della Regione che gli utenti visitatori che potranno acquistare i prodotti presenti in Pecco. "E' stato un percorso - ha detto Nicola Capogreco, amministratore del Gruppo 'Ristorart' - che ha subito anche dei ritardi, ma che finalmente ha inizio come lo avevamo pensato con la peculiarità di un progetto condiviso tra aziende affermate e aziende che muovono i primi passi".

L’inaugurazione di PECCO (Piazza Etica Calabria Contadina) “servizio ristorazione” alla Cittadella Regionale alla presenza del Presidente della Regione Mario Oliverio ha confermato l’unanime apprezzamento per la splendida iniziativa che coniuga territorio, identità e distintività attraverso il racconto di ogni singolo prodotto agricolo e agroalimentare. A tutto tondo, si esaltano le qualità del vero cibo “made in Calabria” da degustare e acquistare che significa la valorizzazione della filiera corta dei prodotti a km zero. Il presidente Oliverio ha ringraziato l’azienda Ristorart e Campagna Amica-Coldiretti per il progetto PECCO e per aver costruito questa realtà di eccellenza che farà da apripista. Infatti, ha comunicato l'impegno della Regione a produrre atti formali per favorire la presenza dei prodotti agricoli calabresi in tutte le mense pubbliche. “Questo è un impegno importante, per Molinaro presidente di Coldiretti Calabria, al quale ricorda, siamo giunti anche partendo dalla L.R. di iniziativa popolare promossa da Coldiretti n. 29/2008 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” . Stamane -continua – si è colta nei numerosi presenti ma soprattutto nelle aziende agricole, una grande emozione e orgoglio perché ha visto la luce una progetto che fa emergere la Calabria positiva e si concretizza una strategia utile per rafforzare i consumi del cibo a km zero coniugandolo ai temi della qualità dei consumi, eticità, stili di vita, dell'ambiente e del territorio”. Il Presidente Oliverio ha voluto rimarcare altresì l’immenso valore culturale e di visione strategica di una Calabria agricola di qualità e km zero nel cibo. Il taglio del nastro di oggi - conclude Molinaro – è una ulteriore tappa significativa della rete di Campagna Amica che continua a crescere nella nostra regione”.