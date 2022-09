Elezioni: nuova attribuzione seggi in Calabria, esce Bruno Bossio entra Scutellà

Elezioni: nuova attribuzione seggi in Calabria, esce Bruno Bossio entra Scutellà

28 set 22 Cambia il quadro degli eletti calabresi in Parlamento. Sulla base di un aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali della Camera dei deputati in alcuni collegi plurinominali, pubblicato sul sito Eligendo del Viminale, in Calabria, il Partito democratico perde un seggio a vantaggio del Movimento 5 stelle. In Parlamento entra così la pentastellata uscente Elisa Scutellà a scapito della dem Enza Bruno Bossio che lascia la Camera dei Deputati dove era entrata nel 2013. Per effetto della nuova ripartizione, dunque, i deputati 5 stelle eletti al proporzionale sono 3: oltre alla Scutellà, Tucci e Vittoria Baldino mentre all'uninominale è stata eletta l'uscente Anna Laura Orrico. Nel Pd, invece, i deputato da due passano a uno, Nicola Stumpo, in quota "Articolo 1". L'ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho entra in Emilia Romagna.

Sul sito Eligendo del Viminale vengono indicati i nomi di Federico Cafiero de Raho, Vittoria Baldino e Riccardo Tucci. Tuttavia de Raho, candidato anche in Emilia Romagna, scatterà proprio in quel collegio in quanto la legge prevede che in caso di candidature in più collegi, l'elezione scatti in quello in cui si è preso meno voti. Quindi a salire dovrebbe essere la quarta candidata al proporzionale che è Anna Laura Orrico. Quest'ultima, però, ha vinto la sua sfida nel collegio uninominale. Il suo posto, secondo quanto si apprende in ambienti 5 Stelle, non può essere preso dal primo dei supplenti perché il subentro deve avvenire prima della certificazione ufficiale della lista. Dovrebbe quindi scattare il seggio per la migliore perdente all'uninominale che sarebbe Vittoria Baldino, la quale, però, risulta già eletta come seconda candidata nella lista del plurinominale. Si arriva così a Elisa Scutella, che nel collegio di Catanzaro è arrivata secondo dietro a Wanda Ferro, di Fdi, con il 28,49%.

I dati aggiornati:

-- Calabria P01 Camera