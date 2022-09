Condividi su Facebook Tweet Cnr: casi covid aumentano in 48 province su 107 Cnr: casi covid aumentano in 48 province su 107 20 set 22 I casi di Covid-19 stanno aumentando in 48 province italiane su 107, concentrati al Nord e al Centro; nelle altre province la discesa della curva dell'incidenza è in frenata o in stasi. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "L'analisi delle differenze settimanali delle curve dell'incidenza dei positivi nelle 107 province italiane rivela che in 48 di esse siamo in una fase di crescita; nelle province di Bolzano, Gorizia e Biella l'incidenza negli ultimi sette giorni è aumentata di almeno il 50% rispetto ai sette giorni precedenti. Nelle province rimanenti, in molte il trend è di frenata della discesa e per alcune siamo in stasi, se non molto vicini all'inizio di una fase di crescita", osserva il matematico. "Come al solito - aggiunge - la distribuzione spaziale delle province coinvolte presenta una marcata caratteristica di continuità. Infatti, a parte poche province isolate, sono presenti due cluster: uno al Nord, dal confine con la Francia a quello con la Slovenia, e uno al Centro, che coinvolge province toscane, umbre, marchigiane, abruzzesi, laziali e campane. Ecco, ordinate per area geografica, le 48 province in cui si osserva una crescita dell'incidenza: Nord: Bolzano, Parma, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Savona, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Trento, Padova, Treviso, Venezia, Vicenza Centro: L'Aquila, Teramo, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Arezzo, Firenze, Perugia, Terni, Caserta, Napoli Sud e isole: Cagliari, Palermo. Di seguito l'incidenza (numero di casi per 100,000 abitanti negli ultimi sette giorni) nelle 107 province italiane: Fra 300 e 400: Vicenza (360), Trento (338), Bolzano (337), L'Aquila (335), Belluno (324), Pescara (318), Padova (316) Fra 200 e 300: Trieste (290), Treviso (283), Chieti (281), Verbano-Cusio-Ossola e Biella (275), Udine (274), Venezia (268), Terni e Frosinone (265), Rieti (263), Gorizia (262), Perugia e Avellino (259), Teramo (255), Sondrio (251), Salerno (246), Pordenone (241), Benevento (239), Cuneo (231), Verona e Fermo (230), Rovigo e Asti (229), Cremona (218), Catanzaro e Vercelli (216), Ancona, Brescia e Macerata (214), Rimini e Ascoli Piceno (213), Ravenna e Alessandria (211), Forlì-Cesena e Arezzo (210), Mantova (207), Latina (205), Grosseto e Parma (203), Como (202) Fra 100 e 200: La Spezia (196), Genova (193), Torino (189), Messina (188), Bergamo, Pavia e Lodi (187), Potenza e Novara (186), Reggio Emilia (185), Vibo Valentia (182), Campobasso (179), Oristano (178), Viterbo (177), Savona (176), Reggio Calabria (175), Varese e Siena (173), Monza e della Brianza, Pesaro e Urbino, Imperia (172), Cosenza e Crotone (168), Caserta (167), Roma e Lecco (165), Ferrara e Massa Carrara (162), Livorno (158), Nuoro (156), Milano (155), Pisa (152), Lecce e Cagliari (150), Isernia, Bologna e Siracusa (147), Modena (146), Piacenza (143), Lucca (141), Aosta (140), Napoli (136), Bari (135), Pistoia (132), Matera (129), Sud Sardegna (128), Catania (126), Firenze e Brindisi (124), Palermo (119), Enna (109), Taranto (108), Ragusa e Sassari (106) Sotto 100: Trapani (97), Prato (95), Foggia (83), Caltanissetta (78), Agrigento (75), Barletta-Andria-Trani (68). © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"