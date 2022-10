Condividi su Facebook Tweet In Consiglio Regione Piemonte odg per no a revoca scorta a Pino Masciari In Consiglio Regione Piemonte odg per no a revoca scorta a Pino Masciari 25 ott 22 Un ordine del giorno per impegnare il Consiglio regionale del Piemonte a sostenere l'imprenditore calabrese Pino Masciari, che da tempo vive in Piemonte, nel contrastare l'ipotesi della revoca della scorta, è stato proposto dal consigliere regionale piemontese di opposizione Giorgio Bertola (M4O) e sostenuto da una serie di consiglieri di minoranza. "Come Giunta - è intervenuto l'assessore Fabrizio Ricca - ci stiamo già occupando delle vicenda e attendiamo che il governo ottenga la fiducia, per interessare poi il ministro degli Interni". Approvato All'unanimità, il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno a prima firma Giorgio Bertola (M4o), con il quale si chiede che non sia tolta la scorta a Pino Masciari, storico testimone di giustizia contro la 'ndrangheta calabrese, "ormai piemontese d'adozione", come ha precisato lo stesso Bertola. "La criminalità organizzata non dimentica - ha aggiunto - e pensiamo sussistano tutte le ragioni e le preoccupazioni per cui lui e la sua famiglia siano ancora protetti dallo Stato. Dobbiamo dire che il Piemonte è a fianco di chi si oppone alla logica mafiosa". Sono intervenuti anche Diego Sarno e Domenico Rossi (Pd). © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"