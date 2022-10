Covid: Crescono occupazione reparti rianimazione e decessi

Covid: Crescono occupazione reparti rianimazione e decessi

10 ott 22 L'epidemia di Covid-19 in Italia vede rallentare la crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, mentre la curva continua a salire in modo accelerato nelle terapie intensive e inizia la crescita dei decessi. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "L'analisi delle differenze settimanali della sequenza dei posti occupati nei reparti ordinari mostra che da quattro giorni circa siamo in una fase di crescita frenata", rileva l'esperto. "La crescita - prosegue - non è frenata per i reparti di terapia intensiva, che però hanno iniziato ad aumentare cinque giorni dopo rispetto ai reparti ordinari". in crescita accelerata anche la sequenza dei decessi, che come sempre segue con ritardo l'andamento dei ricoveri, "con una media nella settimana scorsa pari a 53 unità al giorno, contro le 39 della settimana precedente e ai 43 di tre settimane fa". L'occupazione dei reparti ordinari è in crescita in tutte le regioni e province autonome, tranne che in Molise, ed è iniziata da pochi giorni una fase di crescita frenata in Abruzzo, nella provincia autonoma di Bolzano, in Calabria, Lazio e Marche. Secondo Sebastiani "si nota una marcata dipendenza dell'occupazione dei reparti ordinari dal fattore climatico. Infatti, la media dell'occupazione nelle regioni del Nord è pari al 15%, scende al 12% in quelle del centro e quindi al 7% in quelle del Sud". Ecco di seguito le percentuali relative all'occupazione dei reparti ordinari maggiori o uguali al 10%: Valle d'Aosta 30%), provincia autonoma di Bolzano (25%), Umbria (24%), Friuli Venezia Giulia (18%), provincia autonoma di Trento (15%), Calabria (14%), Abruzzo (11%), Emilia Romagna e Liguria (10%).