In calo contagi (737) in Calabria, Cs 416, Rc 129, Cz 111; zero decessi 09 ott 22 Ancora in calo i contagi da coronavirus in Calabria (737) con il dato della provincia di Cosenza che, però, continua a salire e preoccupare (416): sono più della metà dei casi registrati nelle ultime 24 ore. Sale la 21,86% la percentuale di positività calcolata in base ai 3.371 tamponi processati tra ieri e oggi. Non si registra alcun decesso. Aumentano i ricoveri (+3) e le terapie intensive (+1). Questa la distribuzione dei casi per provincia: Cosenza 416, Reggio Calabria 129, Catanzaro 111, Vibo Valentia 71, Crotone 4. Altra regione o stato estero 6. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 565475 (+737) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3824834 (+3.371). Catanzaro: CASI ATTIVI 2500 (18 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2476 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 93963 (93580 guariti, 383 deceduti). Cosenza: CASI ATTIVI 8240 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8173 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 155496 (154183 guariti, 1313 deceduti). Crotone: CASI ATTIVI 462 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 455 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55553 (55287 guariti, 266 deceduti). Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2312 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2283 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 190616 (189758 guariti, 858 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 616 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 604 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48685 (48499 guariti, 186 deceduti). L'Asp di CZ comunica: "Oggi 115 positivi fuori regione". L'Asp di CS comunica:"Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio".